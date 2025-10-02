Küresel Sumud Filosu'na Ait Gemiler İsrail Tarafından Alıkonuldu

(ANKARA) - Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ait 44 gemiden 4'ü hala seyir halinde görünüyor. İsrail güçlerinin 21 gemiyi alıkoyduğu kesinleşti, 37 Türk vatandaşının da gözaltına alındığı bildirildi. Canlı yayın yapan Fair Lady gemisinin iletişimi kesildi, Gazze ablukasını delen Mikeno'ya ne olduğu ise belirsizliğini koruyor.

Gazze'ye insani yardım götürmek ve İsrail ablukasını kırmak adına yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun canlı takip sitesinde yer alan bilgilere göre, 44 gemiden yalnızca 4'ü hala seyir halinde olarak görünüyor. Ancak bu gemilerden sadece Marinette gemisinden sinyal alınabiliyor.

Filo gemilerinin önemli bir bölümünün İsrail tarafından durdurulduğu kaydedildi. Gemilerin 21'inin alıkonulduğu kesinleşirken, 19 geminin de benzer şekilde engellendiği tahmin ediliyor.

Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu'ndan 37 kişinin İsrail güçlerince alıkonulduğu belirtildi.

Filonun kamuoyuyla doğrudan iletişim sağlayan ve canlı yayın yapan tek gemisi olan Fair Lady'nin yayınının da kesildiği bildirildi. Geminin iletişiminin aniden kopması, filonun genel güvenliği ve gemilerdeki yolcuların durumu konusunda soru işaretlerini artırdı.

Alıkonulan gemilerde gözaltına alınan aktivistlerin Aşdod Limanı'na götürüldüğü bildirildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, aktivistlerin sınır dışı edileceğini açıkladı.

Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu Üyesi Ramazan Tunç, Habertürk canlı yayınında verdiği demeçte, "Gazze ablukasını deldiği görülen Mikeno gemisinden henüz haber alamadıklarını, tüm irtibatlarının kesildiğini ancak geminin alıkonulup konulmadığına ilişkin kesin bir bilgilerinin olmadığını" belirtti.

Küresel deniz trafiğinin izlendiği Marine Traffic verilerine göre Mikeno'nun seyir halinde olmadığı, gemiden son sinyalin ise bugün saat 08.26'da alındığı bildirildi.