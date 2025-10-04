Haberler

Küresel Sumud Filosu Katılımcıları Türkiye'ye Dönüyor

İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu'ndaki 36 Türk vatandaşı ve 137 katılımcı, tahsis edilen uçakla Türkiye'ye getiriliyor.

İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk vatandaşı, 137 filo katılımcısının Türkiye'ye getirilmesi için tahsis edilen uçağın TSİ 15.40 civarında İstanbul'a varması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan Türk vatandaşlarının yanı sıra 12 ülkenin vatandaşlarının da Türkiye'ye getirilmesi için tahsis edilen Türk Hava Yolları uçağının, TSİ 15.40 civarında Türkiye'ye ulaşması öngörülüyor.

Uçakta 36'sı Türk vatandaşı, 137 filo katılımcısı bulunuyor.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
