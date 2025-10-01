Küresel Sumud Filosu, İsrail Donanması Tarafından Engelleniyor

(ANKARA) - Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu, Doğu Akdeniz'de İsrail donanmasının baskısı altında ilerliyor. Brezilyalı aktivist ve filo yürütme komitesi üyesi Thiago Ávila, İsrail savaş gemilerinin filodaki iki geminin iletişim sistemlerini devre dışı bıraktığını açıkladı. İsrail kamu yayıncısı KAN'a göre İsrail, filoya deniz komandoları ve savaş gemileriyle el koymaya hazırlanıyor.

Brezilyalı aktivist ve filo yürütme komitesi üyesi Thiago Ávila, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir İsrail savaş gemisi teknelerimizin üzerine geldi, bizi tehdit etti, iletişim sistemlerimize zarar verdi ve lider teknelerimiz ALMA ile SIRIUS'un etrafında son derece tehlikeli manevralar yaptı" ifadelerini kullandı. SIRIUS'taki durumu aktaran aktivistin paylaştığı görüntülerde Türkçe konuştuğu duyuluyor.

Brezilyalı Aktivist, elektronik cihazların zarar görmesine rağmen filodaki hiç kimsenin yaralanmadığını belirterek, "Tüm engellemelere rağmen yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Aktivist Yasemin Acar : " 145 deniz mili uzaklıktayız , u luslararası sularda engelleniyoruz"

Filo'da yer alan bir diğer aktivist Kürt asıllı Alman aktivist Yasemin Acar, paylaştığı videoda İsrail donanmasının uluslararası sularda filoyu engellemeye başladığını söyledi. Acar, "'Yaklaşık 50 gemiden oluşuyoruz ve şu anda uluslararası sularda İsrail işgal güçleri tarafından engelleniyoruz. Gazze kıyılarından 145 deniz mili uzaklıktayız ve bir kez daha söylüyoruz: Uluslararası hukuku ihlal ediyorlar. Eğer bize saldırırlarsa, bu Siyonist yapının uzun savaş suçları listesine eklenecek yeni bir savaş suçu olur" dedi.

"İsrail, filoya deniz komandoları ve savaş gemileriyle e l koymaya hazırlan ı yor"

İsrail'in kamu yayıncısı Kan, bugünkü yayınında İsrail ordusunun Sumud Filosu'na deniz komandoları ve savaş gemileriyle "el koymaya hazırlandığını" bildirdi. Kan'ın haberine göre İsrail, 50 geminin tamamına el koymayıp, bazılarını denizde batıracak.

Habere göre İsrail, yüzlerce aktivisti savaş gemilerine alarak gözaltına almayı, sorguya aldıktan sonra Aşdod Limanı üzerinden sınır dışı etmeyi planlıyor.

İsrail'in bu girişimi, 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni (UNCLOS) ihlal ediyor. Bu sözleşme, açık denizlerde tüm devletlerin gemi seyrüsefer özgürlüğünü garanti altına alıyor. Ayrıca San Remo Deniz Hukuku El Kitabı abluka yoluyla sivilleri açlığa mahküm etmeyi ve tarafsız insani misyonların hedef alınmasını yasaklıyor. BM Güvenlik Konseyi'nin 2720 ve 2728 sayılı kararları da insani yardıma engelsiz erişim sağlanmasını öngörüyor.

Bu nedenle filoyu uluslararası sularda engellemek ya da insani yardım taşıyan gemilere el koymak, bu uluslararası anlaşmaların ihlali ve savaş suçu niteliğinde değerlendiriliyor.

İspanya'dan 31 Ağustos'ta yola çıkan Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye düzenlenen en büyük deniz misyonu olarak dikkat çekiyor. Filo, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı deniz ablukasını aşmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan uluslararası bir girişimin parçası olarak en az 44 ülkeden delegasyonları ve 50'den fazla gemiyi bir araya getiriyor.