Haberler

Küresel Sumud Filosu Gönüllüleri Açlık Grevine Gitti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla Gazze'ye giden ve gözaltına alınan Küresel Sumud Filosu gönüllüleri, İsrail hapishanelerinde toplu açlık grevi başlattı. 42 aktivist, bu eylemi Filistin halkıyla dayanışma amacıyla gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye giden ve yasa dışı şekilde gözaltına alınan Küresel Sumud Filosu gönüllülerinin, İsrail hapishanelerinde açlık grevi başlattığı bildirildi.

Filonun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, filodan 42 gönüllünün, İsrail hapishanelerinde toplu açlık grevi başlattığı duyuruldu.

Açıklamada, "42 Küresel Sumud Filosu gönüllüsü, İsrail hapishanelerinde toplu açlık grevi başlattı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada paylaşılan fotoğrafta isimlerine yer verilen aktivistlerin, bu eylemi "Filistin halkıyla dayanışma amacıyla" yaptıkları aktarıldı.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliğini taşıyordu.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise'yi eleştiren Nükhet Duru, bu kez kendi sahne kıyafetiyle gündemde

Hadise'yi eleştirmişti, şimdi kendi sahne tarzı konuşuluyor
2025 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi belli oldu

Tarihi keşif Nobel Tıp Ödülü'nü getirdi! İşte kazananlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.