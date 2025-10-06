Küresel Sumud Filosu Gönüllüleri Açlık Grevine Gitti

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye giden ve yasa dışı şekilde gözaltına alınan Küresel Sumud Filosu gönüllülerinin, İsrail hapishanelerinde açlık grevi başlattığı bildirildi.

Filonun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, filodan 42 gönüllünün, İsrail hapishanelerinde toplu açlık grevi başlattığı duyuruldu.

Açıklamada, "42 Küresel Sumud Filosu gönüllüsü, İsrail hapishanelerinde toplu açlık grevi başlattı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada paylaşılan fotoğrafta isimlerine yer verilen aktivistlerin, bu eylemi "Filistin halkıyla dayanışma amacıyla" yaptıkları aktarıldı.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliğini taşıyordu.