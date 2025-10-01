Küresel Sumud Filosu: Gemilerimiz Hukuka Aykırı Durduruldu

(ANKARA) - Küresel Sumud Filosu, Gazze yakınlarında gemilerinin durdurulduğunu ve gemilere İsrail askerlerinin girdiğini bildirdi.

Filo tarafından yapılan açıklamada, "Gemilerimiz hukuka aykırı şekilde durduruluyor. Kameralar kapalı ve gemilere askeri personel girdi. Gemideki tüm katılımcıların güvenliğini ve durumunu teyit etmek için aktif olarak çalışıyoruz" denildi.