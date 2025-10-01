Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye Yardım Ulaşmak İçin Yol Alıyor

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistler, askeri botların "tacizine" uğradıklarını kaydetti.

Filoya bağlı Sirius gemisinde bulunan aktivist Dilek Tekocak ile Adagio gemisindeki Muhammed Fatih Sinan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tekocak, Gazze'ye doğru ilerledikleri sırada sabaha karşı iki kez İsrail'e ait olduğunu düşündükleri askeri botların çok yakın mesafeden devriye attığını söyledi.

Gece yarısı Aştot Limanı'ndan askeri botların kendilerine doğru geldiği haberini aldıklarını aktaran Tekocak "Biz Gazze'ye 150 deniz mili mesafesine girdiğimiz ilk anda askeri botları maalesef filomuzun yakınlarında gördük. Sabaha karşı filomuz ikinci kez askeri botların tacizine uğradı." dedi.

Tekocak, Gazze'ye yaklaştıklarına dikkati çekerek askeri botların öncesinde ise çok sayıda insansız hava aracı (İHA) gördüklerini dile getirdi.

Askeri gemilerin devriyesi sırasında can yeleklerini giyerek güverteye çıktıklarını belirten Tekocak, bu sırada yaklaşık yarım saat boyunca cep telefonu, radyo ve uydu bağlantılarının kesildiğini aktardı.

Alma ve Sirius gemilerinin etrafında bir de denizaltı tespit ettiklerini vurgulayan Tekocak, "Anladık ki biz Gazze'ye yaklaştıkça bizi yormaya, yıldırmaya çalışıyorlar. Çünkü Gazze'ye artık çok yakınız. Gün içerisinde ya da gece bu tacizleri yaşama ihtimalimizi biliyoruz. Şu anda aktivistlerin durumu çok iyi. Aslında bu tacizler, bu zorlamalar, sabotajlar bizi yıldırmıyor, tam tersine motivasyonu arttırıyor." ifadelerini kullandı.

"İnsansız hava araçlarını çıplak gözle müşahede ettik"

Filoya Tunus'tan katılan "Adagio" gemisindeki Türk aktivist Sinan da filoyu "taciz" eden askeri gemilerin kendilerine çok yakın mesafeden geçtiğini gördüğünü söyledi.

Sinan, askeri botların iki kez devriye atıp gittiği ve gece çok sayıda İHA'yı çıplak gözle müşahede ettiklerini ifade etti.

Sumud Filosu'nun birbirlerine yaklaşık 50 metre mesafeden seyretmeye devam ettiğini kaydeden Sinan, görünürde İsrail'e ait herhangi bir askeri gemi ya da botun olmadığını sözlerine ekledi.