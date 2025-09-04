Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye Ulaşmak İçin Yolculuğunu Sürdürüyor

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda (Global Sumud Flotilla) bulunan aktivistler, Gazze'ye ulaşmak için zorlu ancak kararlı yolculuklarına devam ediyor.

İspanya'nın Barselona Limanı'ndan hareket eden ve Gazze'ye doğru yolculuğunu sürdüren filoya bağlı teknelerden birinde yer alan aktivistler, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Deniz üzerinde zorlu ama kararlı yolculuklarını sürdüren aktivistlerden ABD'li David Olsen, Gazze'de tanık oldukları vahşet karşısında dehşete düştüğünü ifade ederek, "2 milyondan fazla insanın İsrail tarafından tuzağa düşürülmesi ve aç bırakılmasını izliyoruz. Kendi ülkem de dahil uluslararası hükümetlerin İsrail'i bu katliamda silahlandırma ve destekleme konusundaki suç ortaklığına şahit oluyoruz." dedi.

İnsani yardımı engelleyen bir ülkeye silah yardımı yapmanın yasa dışı olduğunu değerlendiren Olsen, Gazze'ye yardım ulaştırmak isteyen binlerce tırın çürüyen ve bozulan yiyeceklerle bekletildiğini vurguladı.

ABD'nin Alaska eyaletinde balıkçılık yapan Olsen, "21. yüzyıl Holokost'u diyebileceğimiz zayıflamış ve aç çocukların görsellerini görüyoruz. Ülkemin hükümeti (ABD), İsrail ile tüm ticaret ve silah transferlerini sonlandırmalı." diye konuştu.

Yola çıkan teknelerin çoğunun yelkenli olduğunu ve rüzgarla mücadele edebileceklerini aktaran Olsen, gerçek bir "tekne destanı" yazdıklarını söyledi.

Olsen, İsrail'in "barbarlığının" sınırsız olduğunu belirterek, "ABD vatandaşı Filistinliler için de son derece endişeliyim. Gazze'de mahsur kalan ve çıkamayan ve hatta öldürülen birçok ABD'li Filistinli var. Bu insanların en yakın ABD büyükelçiliğine başvurması gerekiyor. O da Tel Aviv'de." ifadelerini kullandı.

Hükümetlerin adım atmadığı Gazze için halkın bir şeyler yapıp yaşananları durdurması gerektiğini söyleyen Olsen, İtalya'da liman işçilerinin İsrail'in filo teknelerine müdahale ederek el koyması halinde bazı limanları kapatacaklarını duyurduklarını anımsattı.

Olsen, "Bu cinayetleri ancak halk durdurabilir, hükümetler değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Sonuna kadar gideceğiz"

Filoya katılan isimler arasında yer alan 52 yaşındaki 2 çocuk annesi Belçikalı sağlık görevlisi Doris Do Block da "Gazze'deki insani ablukayı kırmak için Küresel Sumud Filosu ile yola çıkıyoruz. Gazze'ye varana kadar hazırız, motive olmuş haldeyiz ve hep birlikte başaracağız." dedi.

Küresel Sumud Filosu'nun "devasa" bir girişim olduğunu vurgulayan Doris, girişimin bir "eğlence gezisi" olmadığını ve "sonuna kadar gideceklerini" söyledi.

Doris, "Sonuna kadar gideceğiz. Hiç ama hiç vazgeçmeyeceğiz. (Hükümetler) Gazze'deki soykırıma ortak olmayı kesinlikle bırakmalılar." şeklinde konuştu

Hükümetleri İsrail ile suç ortaklığına son vermeye çağıran Doris, "Öncelikle Gazzelilerin, Filistinlilerin, Filistin halkının kalplerine dokunmayı başaracağız çünkü bizim onlara doğru yola çıktığımızı biliyorlar." ifadelerini kullandı.

Filistin bayraklarıyla donatılan teknede Gazze yolculuğuna devam eden aktivistler, günlük hayatlarına deniz üstünde devam ederken, filodaki diğer teknelerle telsiz yoluyla iletişim kuruyor.

Küresel Sumud Filosu

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı.

Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Akdeniz'e açıldı.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.