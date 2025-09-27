Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Ulaşmak İçin Mücadele Ediyor

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ancak fırtına nedeniyle Girit Adası'na yanaşan Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler, tüm engellere rağmen Gazze'ye yardım ulaştırmakta kararlı olduklarını söyledi.

Filoya Tunus'tan katılan "Adagio" gemisindeki Türk aktivist Hakan Şimşek, AA muhabirine, Antalya Kudüs Platformu adına gemide yer aldıklarını ve Gazze'deki insanlara umut olabilmek için mücadele ettiklerini belirtti.

Yola çıktıkları andan itibaren çeşitli problemlerle karşılaştıklarını anlatan Şimşek, yılmadan yollarına devam ettiklerini vurguladı.

Önceki gün geminin motorunun Yunanistan'a 50 mil kala arızalandığını ifade eden Şimşek, bir Türk ticaret gemisinin ekibi tarafından arızanın giderildiğini, sorunun çözüldüğünü ve tüm ihtiyaçlarının karşılandığını dile getirdi.

Şimşek, umut taşımak için yeniden yola çıktıklarını ancak bu kez de olumsuz hava şartları nedeniyle Girit Adası limanına yanaşmak zorunda kaldıklarını bildirerek, şöyle konuştu:

"16 Eylül'de çıktığımız yolculuk düne kadar devam etti. Dün yaşadığımız olumsuz hava koşulları nedeniyle Girit'in balıkçı barınağına sığınmak zorunda kaldık. Resmi girişlerimiz yapıldı, pasaportlarımız alındı. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra pasaportlarımızı alır almaz yola çıkacağız.

Küresel Sumud Filosu, yoluna umutla, heyecanla devam ediyor. Asla yolumuzdan dönmeyeceğiz. Bu zorluklar bizim daha önceden öngörebildiğimiz aksaklıklardı, bunlar bizim için sürpriz değil. Zorluklara hazırlıklıyız. Fiziken ve psikolojik olarak bu zorlukların üzerinden gelebilecek durumdayız. Heyecanımızdan, motivasyonumuzdan hiçbir şey eksilmiyor çünkü Gazze gibi büyük hedefimiz var. Gazze'deki kanı ve gözyaşını dindirmek, ablukayı sonlandırmak ve oraya sürdürülebilir insani yardım kanalı açabilmek için bu bedelleri ödememiz lazım."

Antalya Kudüs Platformu adına katılan Alpaslan Arslan da hava şartlarının düzeldiğini, Yunan görevlilerinden pasaportlarını aldıktan sonra yola çıkacaklarını söyledi.

Gazze'ye ulaşmakta kararlı olduklarının altını çizen Arslan, "Biz Girit'in batı tarafındayız, kafile doğu yakasında, öncelikli olarak hedefimiz onlara yetişmek. Allah yolumuzu açık eylesin. Niyetimiz hayır, Gazze'ye de ulaşacağımıza inanıyoruz." dedi.