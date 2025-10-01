Küresel Sumud Filosu Gazze'ye İnsani Yardım Ulaşması İçin Yola Çıktı

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistler, İsrail'in Gazze'de yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü soykırımın artık sona erdirilmesi ve Gazze halkına insani yardımın ulaştırılması gerektiğini belirterek, artık bu konuda dünya çapında acil bir seferberliğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Küresel Sumud Filosu'na katılan bazı aktivistler İsrail'in Gazze'de devam eden soykırım ve insani yardım konusuna ilişkin AA'ya konuştu.

Aktivistlerden Ayçin Kantoğlu, 7 Ekim 2023'ten bu yana 2 senenin tamamlanmış olacağına işaret ederek, "Şimdi onu durdurmak ve bunu yapanları pişman etmek vakti." dedi.

Eze Peressini, "Bu filo, Gazze'ye ulaşmazsa ve önümüz kesilse bile soykırımı durdurmak, ablukaları sona erdirmek, kuşatmayı sonlandırmak ve Filistin halkının mücadele ettiği apartheidi sona erdirmek için tüm dünyada acil bir seferberliğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze halkına soykırım yaptığını ve Filistinlileri açlıktan öldürmeye çalıştığını belirten Ömer Osman Taştan da bu soykırımın 2 sene önce başlamadığını ve Filistinlilerin 80 senedir buna maruz kaldığını ifade etti.

Taştan, bu konuda dünya ve tüm insanlar bir şey yapamadığı için utandığını dile getirerek, "İnşallah, gemilerimizin yardımıyla da dünyanın uyanmasıyla da buna son diyebiliriz ve Filistin'i nihayetinde kurtarabiliriz." dedi.

Sofia Bucho ise 2 yıldır devam eden soykırımın ardından gelinen bu kritik anın insanlığın tepki göstermesi için son şans olduğunun altını çizerek, "Filistinlilerin ve Filistin'in dünyayı özgürleştirdiğine ve birleştirdiğine inanıyorum. Biz onlara çok şey borçluyuz. Bu yüzden gerçekten öyle ya da böyle (soykırımın) sona ermesini umuyorum ve diliyorum. Bunun devam etmesine izin veremeyiz. ve bence insanlığın bunun devam etmesine izin vermeyeceği noktaya geliyoruz. Sizinleyiz." diye konuştu.

İsrail'in ablukasını kırmak ve insani yardım koridoru açılmasını garanti etmek için Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu, 44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistlerden oluşuyor.

Mevcut durumda yaklaşık 40 tekne ile yoluna devam eden Küresel Sumud Filosu'nun, İsrail'in bir müdahalesi olmaması halinde yarın sabah Gazze'ye ulaşması öngörülüyor.