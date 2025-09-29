Küresel Sumud Filosu Gazze'ye İlerliyor

Faslı insan hakları aktivisti Eyyub Habravi, İsrail'in Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki 600'den fazla aktivistin moralinin yüksek olduğunu ve İsrail'in muhtemel saldırılarına karşı hazırlıklı olduklarını söyledi.

Habravi, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Katılımcılar olarak artık tek bir aile gibiyiz. Gazze'ye varmak için sabırsızlanıyoruz. Psikolojik ve fiziksel olarak her türlü İsrail tehdidine karşı hazırız." dedi.

Faslı aktivist, "Morallerimiz yüksek, denizdeki dalgalanmalar ve yolculuğun uzunluğundan kaynaklanan yorgunluğa rağmen heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Aralarında işini ve çocuklarını geride bırakanların olduğunu kaydeden Habravi, "Bu, hayatımızın en önemli anlarından birisi." değerlendirmesinde bulundu.

Habravi, filonun 48 tekne ve 44 ülkeden 600'den fazla katılımcıyla Gazze'ye ilerlediğini, şu an 600 kilometre mesafede bulunduklarını ve yarın gece Gazze'nin karasularına ulaşmayı planladıklarını belirtti.

"Her türlü senaryoya hazırlandık"

İsrail'den gelebilecek muhtemel tehditlere karşı hazırlık yaptıklarını dile getiren Habravi, "Yola çıkmadan önce Tunus'ta bir hafta boyunca günlük eğitimler aldık. Bu eğitimlerde insansız hava araçlarıyla saldırı, gemilere çıkartma ya da ateş açılması gibi her türlü muhtemel senaryolar üzerinde çalıştık." dedi.

Tunus'un Sidi Busaid limanında yapılan uğurlamanın katılımcılar üzerinde derin etki bıraktığını anlatan Habravi, fırtınalar nedeniyle bazı gemilerde arızalar yaşandığını ve bunun normal olduğunu ancak daha belirsiz sorunların da ortaya çıktığını ancak şu an bunları konuşmanın sırası olmadığını ifade etti.

Habravi, teknelere sızma ihtimali ve yakıt ikmali sırasında teknik sıkıntılar yaşanabileceğini kaydetti.

Gemilerde görevlerin katılımcılar arasında paylaşıldığını, yemek ve temizliğin yanı sıra gece nöbetlerinin tutulduğunu söyleyen aktivist, uyku düzeninin ise vardiyalı şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Habravi, bulunduğu Deyr Yasin gemisinde her şeyin uyum içinde ilerlediğini, "tek bir aile gibi hareket ettiklerini" vurguladı.

Küresel Sumud Filosu

Onlarca tekneden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.