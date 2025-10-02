Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye İlerlemesini Sürdürüyor

(ANKARA) - Küresel Sumud Filosu, İsrail tarafından gerçekleştirilen müdahalelere rağmen 20 gemi ile Gazze'ye ilerlemeye devam edildiğini bildirdi.

Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada, "14 gemiye doğrulanmış müdahale gerçekleşti. 6 gemiye devam eden olası müdahale durumu söz konusu. 5 gemide iletişim kesintisi yaşanıyor. 20 gemi seyrine devam ediyor. Filomuz, insan hakları ve insani yardım misyonunu sürdürmeye kararlıdır. Aktivistlerimiz, barışçıl bir şekilde Gazze'ye ulaşmak için cesaretle yollarına devam etmektedir" denildi.