Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye İlerlemesini Sürdürüyor
Küresel Sumud Filosu, İsrail'in müdahalelerine rağmen 20 gemisiyle Gazze'ye doğru yola devam etti. Filonun açıklamasında, 14 gemiye müdahale gerçekleştiği bildirildi.
(ANKARA) - Küresel Sumud Filosu, İsrail tarafından gerçekleştirilen müdahalelere rağmen 20 gemi ile Gazze'ye ilerlemeye devam edildiğini bildirdi.
Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada, "14 gemiye doğrulanmış müdahale gerçekleşti. 6 gemiye devam eden olası müdahale durumu söz konusu. 5 gemide iletişim kesintisi yaşanıyor. 20 gemi seyrine devam ediyor. Filomuz, insan hakları ve insani yardım misyonunu sürdürmeye kararlıdır. Aktivistlerimiz, barışçıl bir şekilde Gazze'ye ulaşmak için cesaretle yollarına devam etmektedir" denildi.
Kaynak: ANKA / Güncel