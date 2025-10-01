Küresel Sumud Filosu Gazze'ye İleri Hareket Ediyor

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'ndaki Faslı avukat Abdülaziz bin Daravi, filoya katılanların korkmadığını çünkü faaliyetlerinin "barışçıl ve insani" olduğunu söyledi.

Enes Şerif adlı gemide bulunan Bin Daravi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, " İsrail'in çarşamba günü filoya saldırma ihtimali yüksek ancak katılımcılar bundan korkmuyor." dedi.

Filonun, daha önce İsrail'in insani yardım gemilerini engellediği bölgeye yaklaştığını ve her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını dile getiren Bin Daravi, uluslararası kamuoyuna filoyu koruma çağrısı yaptı.

Bin Daravi, katılımcıların moralinin yüksek olduğunu ve hedefe, yani Gazze'ye ulaşıp ablukayı kırarak insani yardımı ulaştırmaya odaklandıklarını, katılımcıların farklı uyruk ve kimliklerine rağmen denizde güzel vakit geçirdiğini de aktardı.

Engelleme, saldırı veya alıkoyma gibi her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını ve bu konuda eğitim aldıklarını dile getiren Faslı aktivist, " İsrail'in saldırı ihtimali yüksek ama biz korkmuyoruz." diye konuştu.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'nu alıkoyacağını aktarmıştı.

İsrail'in haziran ve temmuz aylarında Gazze'ye insani yardım taşıyan Madeline ve Hanzala gemilerine yaptığı müdahalenin bir benzerini Sumud Filosu'na uygulamasından endişe ediliyor.

Uluslararası topluma çağrı

Bin Daravi, tüm ülkeleri filoyu korumaya, BM'yi ise İsrail'in soykırımını durdurmaya ve Gazze'ye yardım girişini sağlamaya çağırdı.

Katılımcıların, Gazze ablukasını kırma, ilaç, yiyecek ve yardım ulaştırma hedefinde kararlı olduğunu vurgulayan Bin Daravi, "Biz korkmuyoruz çünkü faaliyetimiz barışçıl ve insani." diye konuştu.

Küresel Sumud filosundaki aktivistlerin açıklamalarına göre daha önceki filoların durdurulduğu ve saldırıya uğradığı bölgeye yaklaşan ve kıyıya yaklaşık 100 mil uzaklıkta olan filonun bu gece Gazze'ye ulaşması bekleniyor.

Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistler, gece ve sabah askeri botların "tacizine" uğradıklarını bildirmişti.

Küresel Sumud Filosu

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.