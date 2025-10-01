Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Doğru Yol Alıyor

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'na liderlik eden "Alma" gemisinde bulunan aktivist Metehan Sarı, dün gece İsrail'e ait bir geminin tacizine uğradıklarını ancak yollarına kararlılıkla devam ettiklerini bildirdi.

Sarı, filo bünyesinde Gazze'ye ilerledikleri Alma gemisinin güvertesinde kendi telefonuyla yaptığı video çekiminde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İsrail'e ait bir geminin dün gece "tacizine uğradıklarını" kaydeden Sarı, "Şu ana kadar yaşadığımız en büyük tacizlerden biriydi. Bizi korkutmaya çalıştılar ama elhamdülillah korkmadık, korkmayacağımızı da söyledik." dedi.

Gazze seferine kararlılıkla çıktıklarını dile getiren Sarı, "(Taciz esnasında) Büyük bir askeri jammer (sinyal bozucu) kullandılar. Normal bir jammer değildi. Çünkü (bazılarımızın) kameraları yandı." ifadelerini kullandı.

Katılımcıların bazılarının "cihazlarına girilerek hacklenmeye çalışıldığını" belirten Sarı, bazılarının telefonlarını suya atmak zorunda kaldığını söyledi.

"Biz (telefonları) atmadık, süreci takip edelim diye." ifadesini kullanan Sarı, İsrail'e ait geminin Alma gemisine yanaştığı mesafeye eliyle işaret ederek "aramızda 5-10 metrelik mesafe vardı." diye konuştu.

Olay esnasında derhal acil durum moduna geçildiğini kaydeden Sarı, "Allah'a şükür, bir sıkıntımız yok, kararlılıkla Gazze'ye doğru yola devam ediyoruz, dua bekliyoruz." dedi.

Uluslararası toplumun filo konusunda yüksek hassasiyet göstermesini istediklerini belirten Sarı, "Lütfen Gazze'yi ve Sumud'u unutmayın, duyurabildiğiniz kadar duyurun." çağrısında bulundu.

Küresel Sumud Filosu

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.