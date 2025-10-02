Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye 46 Mil Uzaklıkta

(ANKARA) - Küresel Sumud Filosu, 30 tekne ile Gazze'ye ilerlemeye devam edildiğini bildirdi. Gazze'ye 46 mil mesafe kaldığı belirtildi.

Filo tarafından yapılan açıklamada, "İsrail işgal donanmasının aralıksız saldırılarına rağmen, 30 tekne 46 deniz mili uzaklıktaki Gazze'ye doğru yol almaya devam ediyor." denildi.