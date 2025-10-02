Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye 46 Mil Uzaklıkta
Küresel Sumud Filosu, 30 tekne ile Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürüyor. İsrail işgal donanmasının saldırılarına rağmen, filosunun 46 deniz mili mesafeye kadar ulaştığı bildirildi.
Filo tarafından yapılan açıklamada, "İsrail işgal donanmasının aralıksız saldırılarına rağmen, 30 tekne 46 deniz mili uzaklıktaki Gazze'ye doğru yol almaya devam ediyor." denildi.
Kaynak: ANKA / Güncel