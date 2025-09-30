Küresel Sumud Filosu Gazze'ye 150 Deniz Mili Mesafede

(ANKARA) - Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için Akdeniz'e açılan Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşmasına 150 deniz mili kaldı. Filoda bulunan insan hakları savunucusu ve MiGreat grubunun Hollandalı kurucusu Roos Ykema, bu mesafenin İsrail'in müdahalelerinin başladığı, kritik bir sınır olduğunu belirtti.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz'de İsrail'in müdahale bölgesi olarak bilinen hatta doğru ilerliyor.

Filoda yer alan mülteci hakları savunucusu ve MiGreat adlı sivil toplum örgütünün Hollandalı kurucusu Roos Ykema, sosyal medyadan bu sabah yaptığı paylaşımda Gazze'ye 150 deniz mili (yaklaşık 270 kilometre) mesafede bulunduklarını, bu mesafenin İsrail'in daha önceki girişimlerde müdahalelerinin başladığı sınır olduğunu söyledi. Ykema şöyle konuştu:

"Yeni bir gün doğuyor. Bir gece daha İHA saldırısı olmadı. Bugün 150 deniz mili bölgesine yaklaşacağız. Bu sınır İsrail'in teknelerden insan kaçırmaya başladığı alan olarak biliniyor. Geceyi huzurla atlattık, yolumuza devam ediyoruz. Hükümetimi güvenli geçiş için harekete geçmeye çağırıyorum. İsrail'e sesleniyorum; ablukayı kaldırın, kuşatmayı sonlandırın, soykırımı durdurun, Gazze'ye gıda verin. Filistin halkı aç. Filistin'e özgürlük."

Türkiye'den filoya güvenlik desteği

"Mavi Vatan" suları çevresinde Gazze'ye seyrini sürdüren filo, Türkiye'nin de takibinde.

Milli Savunma Bakanlığınca bugün "Gemilerimiz insanı yardım görevlerine katkı sağlayacaktır" açıklaması yapıldı.

Öte yandan uçuş takip sitesi FlightRadar'da Çorlu Hava Üssü'nden kalkan üç uzun menzilli İHA'nın üç gündür filonun üzerinde dolaştığı görülüyor. Batı medyasında İHA'ların Türkiye'den filoya hava desteği kapsamında uçuş yapan dronlar olabileceği haberleri yer aldı.

Daha önce İspanya ve İtalya Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak üzere yola çıkan insan hakları aktivistlerine eşlik etmesi için donanma gemileri göndermişti. Yunanistan Sahil Güvenliği de kendi arama-kurtarma bölgesindeyken filonun ilerleyişini takip etti.