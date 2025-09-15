Küresel Sumud Filosu, Gazze Ablukasını Kırmak İçin Yola Çıktı

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Küresel Sumud Filosu'na katılan Hollandalı aktivistler, amaçlarının hem yardım götürmek hem de Filistinlilerin özgürlüğü için dayanışmalarını göstermek olduğunu belirtti.

Tunus'tan ayrılarak Gazze'ye doğru yola devam edecek olan ve aralarında Türklerin de olduğu 50'ye yakın ülkeden 1000 kadar aktivistin yer aldığı filo, İtalya ve Yunanistan'dan katılacak teknelerle Akdeniz açıklarında buluşarak seyrine devam edecek.

Filoda yer alan, Mülteci haklarını savunan MiGreat grubunun kurucusu ve direktörü Roos Ykema ile Hollanda Filistin Topluluğu Vakfı'ndan (PGNL) Mo Kotesh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin 2007'den beri Gazze'ye uygulanan kuşatmayı kırmak olduğunu vurguladı.

Ablukaya meydan okuma için ilk adım

Ykema, "İsrail, Gazze'deki insanları kasıtlı olarak açlığa mahkum ediyor, bunun kanıtını her gün görüyoruz. Amacımız insani bir koridor oluşturmak ki sivil toplum kuruluşları ve Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'den izin almadan yardım getirebilsin. Çünkü bu noktada İsrail'in kasıtlı olarak Filistin halkını toplu olarak öldürdüğü açık." dedi.

Teknelerde pirinç ve mercimek torbaları ile bebek maması bulunduğunu ancak bunların 2 milyon kişi için yeterli olmadığını dile getiren Ykema, "Umudumuz, surda küçük bir delik açan ilk kişiler ve arkamızdan daha fazlasının gelmesine ön ayak olmak." diye konuştu.

Roos Ykema, asıl hedeflerinin ablukayı kırabileceklerini göstererek daha büyük girişimlere örnek teşkil etmek olduğunu vurgulayarak, "Daha önce sadece tek tük tekneler Gazze'ye gitti, bu sefer muhtemelen 40'dan fazla tekne gidecek. Bu, dünyanın her yerinden sivillerin, Gazze'deki kuşatmayı kırmak için yaptığı büyük bir girişim ve umuyoruz ki bu cesaret daha fazla insanı harekete geçirecek." ifadesini kullandı.

"Hazırlıklıyız ama sadece siviliz"

İsrail'in geçmişte filolara nasıl müdahale ettiğini bildiklerini belirten Ykema, "İnsanlar öldürüldü, kaçırıldı, tutuklandı ve sınır dışı edildi. Hepimiz bunun bir risk olduğunu biliyoruz. Hazırlıklıyız ama sadece siviliz. İsrail ordusuyla savaşmayacağız, ordu değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Ykema, "BM'nin veya Avrupa ülkeleri gibi ülkelerin bu soykırımı sona erdirmek için gerçekten müdahale etmelerini isterdik. Bunu yapmıyorlar. Bu yüzden tek yapabileceğimiz bedenlerimizi kullanmak ve Filistin'e yardım getirmek için hayatımızı riske atmak." sözlerini sarf etti.

Filoya katılanların çok farklı geçmişlere sahip olduğunu hatırlatan Ykema, şunları kaydetti:

"Daha önce hiç eylem yapmamış insanlar da var, deneyimli aktivistler de var. Ama hepimiz bir soykırım yaşandığının farkındayız ve insanoğlu olarak ayağa kalkıp müdahale etmeye çalışma görevimiz var. Yaşlılar, gençler, Arap kökenli insanlar, Hollandalılar... Hepimizi birleştiren tek şey Filistin'in özgür olması gerektiği ve Filistin halkının yaşamayı hak ettiği inancı."

"Soykırıma karşı direniş"

Mo??????? Kotesh ise misyonun sadece yardım getirmekle sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Amacımız kuşatmayı kırmak, Gazze'nin kendi hakkına ulaşması ve kendi kaderini tayin hakkına sahip olmasıdır. Bu filo, İsrail'in Gazze'yi kontrol etmeye çalışmasına karşı çıkıyor." dedi.

Kotesh, "2007'den beri Gazze'ye uygulanan abluka uluslararası hukuka göre yasa dışı. Bu filo sadece yardım getirmiyor, aynı zamanda soykırıma ve Gazze'nin işgaline karşı direniş gösteriyor. Hedeflerimizden biri de Gazze'deki Filistinlilere seyahat özgürlüğünü getirmek." diye konuştu.

Filistinlilerin topraklarına dönüş hakkı

Filistin kökenli Kotesh, kişisel olarak bu misyonun kendisi için çifte anlam taşıdığını söyleyerek, "Filistin kökenli biri olarak hiç Filistin'de bulunmadım ve Filistin'e girme iznim hiç olmadı. Bir Filistinli olarak sonunda topraklarımı görme, ülkemi görme ve Filistin toprağına ayak basma şansı elde etmek benim için çifte duygu." ifadesini kullandı.

Kotesh, "Aynı zamanda diasporadaki bir Filistinli olarak, hala Gazze'de direnen halkımı koruma yükümlülüğü hissediyorum. İşgalci İsrail, bizi Filistin'den sürgün etti, geri dönüş hakkımıza izin vermiyor. Biz inisiyatif alıyoruz, geri dönüyoruz ve geri dönüş hakkımızı, topraklarımızda olma hakkımızı talep ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Gazze halkının filo hakkında bilgi sahibi olduğunu ve bunun onlara güç verdiğini aktaran Kotesh, "Gazze halkının denizde bekleyip, kendilerine yardım etmek için gelen filodan bahsettiği videoları da gördük. Bu, Gazze halkının kendilerini yalnız bırakmadığımızı ve bu soykırımda yanlarında durduğumuzu hissetmelerine yardımcı oluyor." görüşünü paylaştı.