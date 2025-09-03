Küresel Sumud Filosu Gazze Ablukasını Kırmak İçin Yeniden Yola Çıkıyor

Haber : Nilgün Hande ÖZTÜRK

(ANKARA) - Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu üyesi Ramazan Tunç, Filo'nun Gazze ablukasını kırmak ve Filistinlilerle dayanışma içinde olmak üzere çıkacakları yolculuğa ve olası İsrail saldırılarına karşı alınan önlemlere ilişkin, "Olası saldırılara karşı kriz masaları oluşturuldu; hukuki süreçler hazırlandı ve tüm delegasyonlar bilgilendirildi. Bizim en büyük gücümüz uluslararası hukukun ve kamuoyunun vicdanıdır" dedi.

Filistin'le dayanışmak ve İsrail'in uyguladığı Gazze ablukasını kırmak amacıyla kurulan Küresel Sumud Filosu, için yeniden denize açıldı. Küresel Sumud Filosu, önümüzdeki günlerde Tunus'ta bulunan ikinci filo ile birleşerek, Gazze'ye doğru ilerleyecek. Aralarında 44'ten fazla ülkenin desteklediği yaklaşık 20 tekne ve 300'den fazla kişinin bulunduğu filoda, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tunus gibi ülkelerden aktivistler, sanatçılar, doktorlar, politikacılar ve gazeteciler yer alıyor.

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu üyesi Ramazan Tunç, "Gazze'deki katliam ve soykırıma dur demek ve İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle meydana gelen insani krize karşı mücadele sürdürmek amacıyla çıktıkları yolculuğa" ilişkin değerlendirmelerini ANKA Haber Ajansı'yla paylaştı.

"Küresel Sumud Filosu, herhangi bir sivil toplum kuruluşu ve siyasi oluşumu temsil etmiyor"

Tunç, Küresel Sumud Filosu'na ilişkin, "Her birimizin bağlı olduğu kurum, kuruluşları dışarıda bırakarak katıldığımız, bir küresel vicdan oluşumudur; sivil bir aktivizm hareketidir. Herhangi bir sivil toplum kuruluşu, dernek, vakıf ve siyasi oluşumun bu grubun içerisinde temsil edilmediği bir yapıdır. Dolayısıyla bu tarafına vurgu yaparak, yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"Bizim en büyük gücümüz uluslararası hukukun ve kamuoyunun vicdanıdır"

Tunç, İsrail'in Filo'ya karşı agresif bir girişimde bulunması veya saldırı gerçekleştirmesi ihtimalini, "Bu ihtimalin farkındayız. Ancak biz barışçıl, tamamen insani yardım amaçlı bir yolculuk gerçekleştiriyoruz. Uluslararası hukukun bize tanıdığı haklar çerçevesinde hareket ediyoruz. Olası saldırılara karşı kriz masaları oluşturuldu; hukuki süreçler hazırlandı ve tüm delegasyonlar bilgilendirildi. Bizim en büyük gücümüz uluslararası hukukun ve kamuoyunun vicdanıdır" diye değerlendirdi.

"Küresel çapta bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz"

Filo'nun amaçlarına ilişkin konuşan Tunç, "Gayri resmi ve gayri insani İsrail ablukasını kırmak ve açlıktan ölümlerin yaşandığı Gazze'ye gıda, ilaç ve temizlik malzemeleri girişini sağlamak ilk amacımız. Aynı zamanda, küresel bir aktivizm hareketi olan Küresel Sumud Filosu olarak, insanlık adına tarihin sayfalarına utanç vesikası olarak geçecek bu günlerde, küresel çapta bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

"Bu vicdan yürüyüşünün bir parçası olmayı insani ve İslami bir sorumluluk olarak gördük"

"10 yıldır insani yardım çalışmalarının içerisinde bulunduğunu ve insani kriz olan noktalara her zaman ulaşmaya çalıştığını" belirten Tunç, "Gazze'de uygulanan gayri insani ablukanın kırılması için yıllardır farklı girişimler yapıldı. Biz de bu vicdan yürüyüşünün bir parçası olmayı hem insani hem de İslami bir sorumluluk olarak gördük. Hazırlık sürecinde uluslararası delegasyonlarla toplantılar yaptık, eğitimler aldık. Gönüllü ekibimizle istişare ederek sürece katılmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.