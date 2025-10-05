Küresel Sumud Filosu Aktivistlerinin Sağlık Muayeneleri Tamamlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 100 kişilik bir heyet tarafından sağlık muayeneleri gerçekleştirilen Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin fiziksel ve ruhsal durumlarının titizlikle incelendiğini bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulmalarının ardından İstanbul'a ulaşan Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk vatandaşlarının ve çeşitli ülkelerden aktivistlerin İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki sağlık muayenelerinin tamamlandığını belirtti.

Tunç, şunları kaydetti:

"Aralarında adli tıp ve psikiyatri uzmanları ile dahiliye, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, aile hekimliği, göz hastalıkları, ortopedi-travmatoloji ve nöroloji uzmanlarından oluşan 100 kişilik bir heyet tarafından gerçekleştirilen muayenelerde aktivistlerin fiziksel ve ruhsal durumları titizlikle incelenmiştir. Ülkemizle birlikte Tunus, Ürdün, İngiltere, Moritanya ve Fas vatandaşlarından oluşan aktivistlerin tamamından gerekli tahliller için örnekler alınmış, ilave tıbbi şikayeti olanlar ve sağlık sorunu bulunanlar ise sağlık kurumlarına sevk edilmiştir. Muayenelerin ardından Cumhuriyet savcıları tarafından ifadeler alınmış olup, süreç ilgili makamlarımızca hassasiyetle yürütülmektedir."