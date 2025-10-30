Küresel Sumud Filosu aktivistleri 'Özgür Filistin' paneline katıldı

KÜRESEL Sumud Filosu aktivistleri 'Nehirden Denize, Denizden Gazze'ye: Özgür Filistin' isimli panele katıldı. Panelde aktivistler filoda yaşananları anlattı.

İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan aktivistler İstanbul'da 'Nehirden Denize, Denizden Gazze'ye: Özgür Filistin' temalı panele katıldı. Panele Küresel Sumud Filosu Aktivistlerinden Ersin Çelik, Gülden Sönmez, Dr. Hüseyin Durmaz, Sena Polat, Muhammet Fatih Sinan, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek,İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İsrafil Kurulay, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Programda konuşmacılar, Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekerek uluslararası dayanışma çağrısında bulundu.

'SUMUD FİLOSUNDAKİ HERKESİN TEK BİR AMACI VARDI ABLUKAYI KIRMAK'

Sumud Filosu Aktivistlerinden Ersin Çelik, "Biz Sumud Filosu'ndan döndükten sonra kendi aramızda aldığımız kararlardan biri filoyu üniversiteli gençlere anlatmaktı. Yani ben burada gazeteci olarak ekranlara çıkmaktansa üniversite gençliği ile buluşmayı daha fazla önemsiyorum, sizlere birebir aktarmanın daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Tekne yolculuğu da sıradan bir yolculuk değilmiş. 21 gün sürdü bizim deniz üzerindeki yaşamımız. 13, 15 metrelik teknelerde yaşadık. Kova ile bir haftayı geçiren arkadaşlarımız oldu. Mide bulantısı, adaptasyon hijyen koşulları, sağlık sorunları bir sürü bir süreç var. Bunlara ayak uydurmanız gerekiyor. Fakat birkaç gün sonra diyorsun ki zaten 'biz Gazze için yola çıkarken bütün bunları göze almıştık'. O yüzden bizim için bunların üzerimizde fiziki ve psikolojik bir etkisi olmayacak. Bunu da absorbe edecek bir şey gerçekleştiriyorsun. En nihayetinde bu duruş ve bu tutum dünya medyasını ve sosyal medyayı ikna etti bakın aktivistlerin kararlılığı önce sosyal medyayı ikna etti, sonra küresel basını ikna etti. Sonra yolculuk esnasında çok olumsuzluklar ile karşılaştık. Hem kişisel olarak, hem filo olarak; ama inanın hiç kimse bunları kamuoyuna yansıtmadı, hiç kimse bunu sosyal medyada bir etkileşim aracına dönüştürmedi. Zaten bu filoya dahil olan aktivistlerin hiç biri de ne Türkiye'den ne Avrupa'nın dünyanın bir çok ülkesinden gelen işte sayımız en başta 800'ün üzerindeydi, 1000'i bulmuştu. Hiç kimse o filoya kahraman olmak için binmedi, kimse ünlü olmak için yada etkileşim elde etmek için binmedi. Herkesin tek bir amacı vardı gerçekten ablukayı kırmak" şeklinde konuştu.

'SUMUD FİLOSU İLK ÖNCE BİR FİKİRDİ SONRA UMUT OLARAK DOĞDU'

Sumud Filosu Aktivistlerinden Sena Polat, "Neden katıldığıma gelirsek bir bireysel, son iki yılım Gazzeli gazeteciler ile çalışarak geçti. Özellikle sahadan kameramanlar ile normal arkadaşlarım vardı. Bazı aktivistlerin fonlanması için İsviçre'den İtalya'dan arkadaşlar ile organizasyonlarda bulunmuştuk. Yani kişisel bir ilişkim olduğu için ve geçen 3-4 ay önce ilk ateşkesin yapıldığı zaman, ateşkesi ihlal ettiğinde İsrail biliyorsunuz 250 kişi öldürüldü. Onlardan biri benim çok yakın arkadaşım ve aile üyesiydi 30 kişi aynı aileden bir gece de öldüler. Sumud Filosu ilk önce bir fikirdi, sonra umut olarak doğdu, sonra ablukayı kıramadık desek de o dönemde Gazzeli balıkçıların iki gün balık tutabildiğini öğrendim. Bence buda çok güzel bir şey. Büyük küçük demeden Gazze için insanlık için hepimizin sorumluluk alması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'HAPİSHANEDE İKEN İÇERİDE ENERJİMİZ DÜŞÜK AMA MOTİVASYONUMUZ YÜKSEK'

Sumud Filosu Aktivistlerinden Muhammet Fatih Sinan, "Hapishanedeyken ilgili milletleri konsolosluk görüşmelerine çağırdılar. Herkes gidiyor görüşüyor geliyor. İtalyanları çağırıdılar, içeride enerji düşük ama motivasyon yüksek açlık grevindeyiz çünkü. Görüşmeye gidip geldiklerinde heyecanlılardı, mutlu geldiler hücreye. Dünya sokakta herkes sokakta insanların sürece olan tepkilerini anlattı. Beraber İsrail zindanlarında duygu dolu bir mücadele yaptık. O yüzden nerede olduğunuz, ne kadar olduğunuz, kaç kişi olduğunuz hiç önemli değil. Ne niyetle ne kadar gayret ettiğiniz çok önemli. Allah özgürce Mescidi Aksa'da beraberce namaz kılabilmeyi bizlere nasip etsin" diye konuştu.

'SUMUD FİLOSUNDA 50 FARKLI ÜLKEDEN İNSAN VARDI'

Sumud Filosu Aktivistlerinden Gülden Sönmez, "Ablukayı kırmak Sumud Filosu bir aktivizm hareketi hatta gerçekten son dönemlerin en başarılı aktivizm hareketi olarak yorumlanıyor. Birde şöyle bir özelliği var Sumud Filosunun eskiden sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek aktivizm üretirdi. Şimdi sivil toplum kuruluşları bir tık geri de kaldı. İnsanlar bireysel olarak bir araya gelip oratk bir aktivizm hareketi ortaya koydu. Sumud 50 ülkeden bu kadar insan yola çıkmış çeşit çeşit bayraklar ile İsrailin ablukasının da işgalininde çok büyük bir zafiyete uğradığı bir zamanı yaşıyoruz. Yani aslında aydınlığın ve ortadoğunun özgürleşmesinin en yakın olduğu zaman. Kendinize güvenmenizi, İsrail'in çok uzun ömürlü olmadığını ifade ediyorum" dedi.