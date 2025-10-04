Haberler

Küresel Sumud Filosu Aktivistleri İstanbul'a Geri Dönüyor

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerini İstanbul'a götüren Türk Hava Yolları uçağı, Eilat'tan havalandı. Uçuşta Türk vatandaşlarının yanı sıra birçok ülke vatandaşları da yer alıyor.

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerini İstanbul'a götüren uçak, İsrail'in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı'ndan kısa bir süre önce kalkış yaptı.

AA'nın kaynaklardan ulaştığı bilgiye göre, işlemleri tamamlanan aktivistler, öğleden önce Ramon Havalimanı'na iniş yapan THY uçağına bindi ve uçak hareket etti.

Uçağın saatler içerisinde İstanbul'a ulaşması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre, aktivistler için tahsis edilen THY uçağı ile 36 Tük vatandaşının İstanbul'a götürüleceği aktarılmıştı.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türk vatandaşlarının yanı sıra, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşlarının da söz konusu uçakla İstanbul'a götürüleceğini bildirmişti.

