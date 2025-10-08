Küresel Sumud Filosu Aktivistleri: 'Gazze Soykırımına Dikkat Çektik'

Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak üzere açılan ve İsrail tarafından uluslararası sularda yasa dışı olarak alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki Avusturyalı aktivistler, Gazze'ye ulaşamasalar da dikkatleri İsrail'in işlediği soykırıma çekmeyi başarabildiklerini belirtti.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu Avusturyalı Julian Schütter ve Mısır asıllı Avusturya vatandaşı Ashraf Abdelrahman, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Schütter, Gazze'ye doğru ilerlerken uluslararası sularda İsrail ordusuna ait gemileri gördüklerinde tedirgin hissettiklerini ancak Gazze'ye uygulanan ablukayı barışçıl şekilde delmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduklarını vurguladı.

"Bizi terörist diye nitelendirdiler ve öyleymişiz gibi davrandılar"

Uluslararası sularda alıkonulduktan sonra götürüldükleri yerde gördükleri muameleye ilişkin Schütter, "Bizi terörist diye nitelendirdiler ve öyleymişiz gibi davrandılar." dedi.

Schütter, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in aktivistleri "terörist" diye nitelendirmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bizler açıkça barışçıl insani yardım gönüllüleriyiz. Biz sadece, Siyonist varlığın ablukası nedeniyle açlık çeken Gazze'deki sivil halka insani yardım ulaştırmak istiyorduk. ve biliyoruz ki Siyonist oluşumun stratejisi, birilerini terörist olarak nitelendirip onlara güç kullanarak saldırmak için bir neden yaratmaktır ve bize de aynısını yaptılar."

Schütter, tüm dünyanın İsrail'in aktivistleri anlattığı gibi olmadığını gördüğünü belirterek, Küresel Sumud Filosu'nun yalnızca Gazze'de açlık çekenlere yardım etmek isteyen kişilerden oluştuğunu vurguladı.

Küresel Sumud Filosu'nun dünya çapında milyonlarca insanı soykırıma karşı harekete geçirmeyi başardığına dikkati çeken Schütter, "Ablukayı kırmadık ama bence bu soykırımın sona ermesi ve Filistin'in kurtuluşu için büyük ve önemli bir adımdı. Bu yüzden bence başarılı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Ellerimiz kelepçeli şekilde 14 saat güneşin altında götürüldük"

Abdelrahman ise uluslararası sularda İsrail ordusunun oldukça saldırgan davrandığını ve gemilerini batırmak için su püskürttüğünü aktardı.

İsrail ordusu tarafından Gazze'ye 50 deniz mili mesafedeyken alıkonulduklarını dile getiren Abdelrahman, "Ellerimiz kelepçeli şekilde 14 saat güneşin altında götürüldük, uyuyamadık, hareket edemedik çünkü teknemiz altı kişilik, küçük bir yelkenli tekne. İsrail ordusu işte böyle davrandı." dedi.

Abdelrahman, "Gazze'ye ulaşamasak da Filistinlilerin sesini dünyaya duyurmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Gazze'de işlenen soykırıma dikkatleri çekebildiklerini belirten Abdelrahman, İtalya'da ve Almanya'da düzenlenen Filistin'e destek gösterilerini hatırlattı.

İsrail'in "nefes alır gibi yalan söylediğini" ve buna ancak kendilerinin inandığını vurgulayan Abdelrahman, İsrail ordusunun on binlerce çocuk ve kadını katlettiğini anımsattı.

Abdelrahman, üzerindeki kıyafetleri dönüş yolunda Atina'daki bir havalimanından bedenine uygun olanı seçerek aldığını söyleyerek, şu anda Gazze'dekilerin böyle bir imkana bile sahip olamadığına dikkati çekti.

Küresel Sumud Filosu'nun sadece bir başlangıç olduğunu ifade eden Abdelrahman, "(Uluslararası toplum) Umarım şimdi ve gelecekte yapılan fedakarlıkları boşa çıkarmaz, bizi ve Gazze'deki kardeşlerimizi yalnız bırakmazlar." diye konuştu.