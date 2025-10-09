Küresel Sumud Filosu Aktivisti İşkence İddialarını Açıkladı

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu'nun İsviçreli aktivisti Samuel Crettenand, filoya katılan 500 kadar aktivistin tamamının, İsrail'de gözaltındayken işkence gördüğünü belirtti.

İsrail'in uluslararası sularda saldırarak alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Crettenand, İsrail'de gördükleri muameleye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Crettenand, 7 Ekim sabahına kadar İsrail hapishanesinde kaldıklarını, çıktıklarında kendilerine yırtık kıyafetlerini giymelerine izin verildiğini söyledi.

"Küresel Sumud Filosu'na katılan herkes, 500 kadar kişi işkence gördü. İşkence görmeyen kimse kalmadı." diyen Crettenand, İsrail askerlerinin kendilerini "korsanlar" gibi kaçırdığını dile getirdi.

Crettenand, "Teknemizdeki her şeyi aldılar. Sahip olduğum her şeyi çaldılar, eşimden kalan değerli bir kolyeyi dahi aldılar. Limana vardığımızda bizi aşağılayıcı bir konuma soktular ve herkesi çok sıcak bir yerde 2 saat boyunca güneşin altında bıraktılar. Yanmamak için ellerimi kıpırdatamıyordum. Bizi çok acı verici bir konuma soktular." dedi.

Aktivistlerden birinin 86 yaşında olduğunu ve dizlerinde sorunu olmasına rağmen ondan aynı konumda kalmasını istediklerini anlatan Crettenand, yaşına rağmen cesurca yola çıkan bu kişinin de aynı muameleye maruz kaldığını belirtti.

"Herkes darp edilmişti"

Crettenand, "Bize 'hayvan' diyorlardı. Bizim üzerimize tükürdüler. Bizi nakil için bir kafese koydular. Güneşin altında bir kafeste 4 kişi vardık. Gözlüklerim nemliydi, göremiyordum. Birkaç metrekarelik bir alanda, 4 kişiydik. Kolları kırılmış insanlar gördük." ifadelerini kullandı.

Gece gündüz her saat " Filistin'e özgürlük" demek için mücadele ettiklerini söyleyen Crettenand, aktivistlerin inanılmaz bir düşünce yapısına sahip olduğunu vurguladı.

Crettenand, "Herkes darp edilmişti. Kafamıza silah dayadılar ve biz hala 'Filistin'e özgürlük' diyorduk." dedi.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e karşı dahi seslerini yükselttiklerini kaydeden Crettenand, Ben-Gvir'in "otorite sahibi" olduğunu göstermeye çalışmasına rağmen onun önünde "Filistin'e özgürlük" diye bağırdıklarının altını çizdi.

Crettenand, "(İsrail) Sanırım bu hareketle her şeylerini kaybettiler. Bu insan haklarına aykırıydı. İlaç alabilmek için üç gün hapiste savaşmak zorunda kaldık. Bize, 'Hayvanlara doktorumuz yok' dediler. İşte bu terör devleti İsrail'in sicilindeki gerçek." diye konuştu.