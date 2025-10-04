Küresel Sumud Filosu Aktifleri, İsrail'deki Dayanılmaz Süreçlerini Anlattı

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulduktan sonra Türkiye'ye dönüşleri sağlanan Küresel Sumud Filosu'ndaki yabancı aktivistler, İsrail'in filodaki teknelere saldırısında yaşadıklarını ve alıkonuldukları süreçte maruz kaldıkları fiziksel ve psikolojik şiddeti anlatarak, kendilerini İsrail'den güvenli şekilde getiren Türkiye'ye minnettarlıklarını ifade etti.

Türk Hava Yollarının (THY) uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen İsviçreli aktivist Romain Mouron, İsrail askerlerinin kendilerine çok kötü davrandıklarını belirterek, "Bugün buradayım çünkü nihayet siyonist hapishanelerden çıktık. Bence dünyanın siyonist yapıya üzerimizdeki baskıyı kaldırmaları ve özgür Filistin için mücadeleye devam etmemize izin vermeleri yönündeki baskısı sayesinde serbest bırakıldık. 2-3 gün boyunca işkence ve aşağılanma yaşadık ama bu hiçbir şey değil." ifadelerini kullandı.

Mouron, "özgür Filistin" çağrısında bulunarak, "Sumud Filosu'nda olmak istedim çünkü bir Batılı olarak, soykırıma ortak olan hükümetlerin bir vatandaşı olarak almam gereken duruşun bu olduğunu düşündüm. Gazze ve Filistin için baskı oluşturup bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim. Bence fark yarattık, sadece biz değil, tüm dünya Gazze'yi ve bizi destekledi." diye konuştu.

İngiliz aktivist Kieran Andrieu da babasının Filistinli olduğunu dile getirerek, "Şu anda insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük sorun Gazze'deki soykırım ve İsrail'in Filistinlilere her gün uyguladığı zulüm olduğu için filoya katıldım. İsrail bize mahkum kıyafetleri giydirmeye çalıştı ama biz mahkum değildik. Biz esirdik, rehineydik ve İsrail her gün Filistinlilere bunu yapıyor. Filistinliler, benim kendi kardeşim gibi. Bu yüzden filoya katılıp tavrımızı ortaya koymak bizim için çok önemliydi." dedi.

"Arkadaşlarımdan biri maruz kaldığı yorgunluktan dolayı bayıldı"

Andrieu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize mahkum kıyafetleri giydirdiler, Türkiye bize gerçek kıyafetler verdi. Çabalarınız için çok teşekkür ederiz. İsrail bize çok kötü davrandı. Bir gece insanlara gerekli ilaçları vermedi. Dün gece birinin kalp krizi geçirdiğini bağırdık, gelmediler, umursamadılar. Bize böceklerle dolu yiyecekler verdiler. Bazı insanları işkenceye maruz bıraktılar. Arkadaşlarımdan biri maruz kaldığı yorgunluktan dolayı bayıldı. İsrail Avrupalılara karşı böyle davranıyor, Filistinlilere her gün nasıl davrandığını sadece tahmin edebilirsiniz."

Libya vatandaşı gazeteci Nabil Sokni ise Gazze'ye sadece 15 mil kala İsrail askerlerince yakalandıklarını belirtti.

Türkiye'ye teşekkür eden Sokni, kaldıkları hapishanenin çok kötü olduğunu, söyleyecek bir şey bulamadığını söyledi.

(Bitti)