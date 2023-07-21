Küresel Medya Forumu Şuşa'da Başladı

Haydar Aliyev Yılı çerçevesinde ve Azerbaycan Ulusal Basını'nın 148'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Küresel Medya Forumu: 4. Sanayi Devrimi Döneminde Yeni Medya bugün Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da başladı.

Azerbaycan Medya Geliştirme Ajansı tarafından düzenlenen etkinlikte 50 ülkeden, aralarında Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut ve Kurumsal İletişim ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Doğukan Ünal'ın da bulunduğu 250'den fazla katılımcı yer alıyor. Forum çerçevesinde medya ile bilgi ve iletişim alanında küresel düzeyde önem taşıyan konular tartışılıyor. Dijital çağda gazetecilik ve iletişimde yeni araçlar, dijital dönüşüm, modern bilgi ortamında medya yönetimi ve sürdürülebilir medya iş modellerinin oluşturulması, yeni medya ve medya okuryazarlığında tüketim eğilimleri, dezenformasyon ve sahte haberlerle mücadele yöntemleri, gazetecilerin güvenliği ve diğer konuları da dünyanın tanınmış ve etkili medya liderleri ve uzmanları tarafından ele alınıyor.

ALİYEV: ŞUŞA BEYANNAMESİ DEVLETLERİMİZ İÇİN BÜYÜK BAŞARI VE SERVETTİR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev forumun açılışında bir konuşma yaptı. Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kişisel dostluğunun, bölgesel kalkınma ve istikrar için önemli bir faktör olduğunu ifade etti. İkinci Karabağ Savaşı'nın ilk saatlerinden itibaren Türk halkı ve devletinin Azerbaycan ile omuz omuza olduğunu beliren Aliyev, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşın ilk saatlerinde yaptığı 'Azerbaycan yalnız değildir' açıklaması, bizim için büyük destek oldu. Biz, 44 günlük savaş döneminde kardeşlerimizin manevi desteğini hissettik. Erdoğan, birkaç kez açık şekilde Türkiye'nin tutumunu beyan etti. Diğer devlet yetkilileri de konuya ilişkin görüşlerini belirtti. Bu bizim için çok büyük siyasi ve manevi destek oldu" dedi.

Ayrıca Aliyev, İkinci Karabağ Zaferi'nin ardından Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerin müttefiklik düzeyine yükseltildiğini belirterek, "Şuşa Beyannamesi devletlerimiz için büyük başarı ve servettir. Bu beyanname bizim için yeni ufuklar açtı" ifadelerini kullandı.

Çok sayıda uluslararası etkinliğin düzenlendiği Şuşa şehri, bağımsız Azerbaycan tarihinde ilk kez dünyanın önde gelen medya ve gazetecilik kuruluşlarının liderlerini, medya, enformasyon ve iletişim alanında etkili uzmanları ve tanınmış gazetecileri bir araya getiriyor.