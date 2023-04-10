Küresel Markalar, Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Aracılığıyla Çin Pazarına Giriyor

Üçüncü Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı (CICPE), 60'tan fazla ülke ve bölgeden 3.300'ün üzerinde markanın katılımıyla 10-15 Nisan tarihleri arasında Çin'in Haikou kentinde düzenlenecek.

İlk fuarın 2021'de düzenlenmesinden bu yana, Çin pazarından yararlanmak için giderek daha fazla sayıda küresel tüketim malları şirketi Hainan'a geliyor.

SES 1 (İngilizce): TULENOV RUSLAN, Hainan Eyaleti Uluslararası Ekonomik Kalkınma Bürosu Küresel Medya Sorumlusu

"Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı, Çin'deki dördüncü ulusal düzeydeki fuar ve aynı zamanda en büyüğü olmanın yanı sıra yalnızca üst kalite premium tüketici ürünlerine odaklanıyor. Pek çok üst düzey çok uluslu şirket fuara üç yıldır üst üste katılıyor. Fuara katılan 52 çok uluslu firma Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın yatırımcısı oldu ve hepsi ofislerini ve fabrikalarını buraya, Hainan'a getirdi."

Kanada'dan 2021 yılında Haikou'ya gelen Jia Green Chocolate Works (Hainan) Ltd. Şti. de bu yıl resmen üretime başladı.

SES 2 (Çince): MENG WEIWEI, Jia Green Chocolate Works (Hainan) Ltd. Şti.'nin genel müdürü

"Aslında, Hainan'ı tanımamız ve Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın politikalarını öğrenmemizin nedeni Hainan fuarıydı. Hainan fuarı, markamızı Çin pazarına tanıtmamız için bize bir pencere açtı. Büyük bir güvenimiz var. Böylece bu yıl fuar alanımızı iki katına çıkardık ve birçok yeni ürün getirdik. Ayrıca fuar sayesinde daha fazla distribütör ve ortağa ulaşabileceğimize inanıyoruz."

2020'de Çin, Hainan'ı yüzyılın ortasına kadar küresel olarak etkili ve üst düzey bir serbest ticaret limanı haline getirmek için bir ana plan yayınladı. O zamandan beri, Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın (FTP) gelişimini desteklemek için sıfır gümrük tarifesi ile pazar ve yabancı yatırım erişimini kolaylaştırma gibi bir dizi olumlu kara yayınlandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Haikou kentinden bildiriyor.

(XHTV)