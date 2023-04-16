Küresel Lüks Otomobil Üreticileri, Çin'in Nev Pazarına Yöneldi

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da düzenlenen 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nda (CICPE) sergilenen Porsche marka otomobiller, 10 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zhang Liyun/Xinhua)

HAİKOU, 16 Nisan (Xinhua) -- 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'na katılan küresel lüks otomobil üreticileri, gözlerini dünyanın en büyük yeni enerjili araç (NEV) pazarına dikti.

Volkswagen, aralarında Porsche, Bentley ve Lamborghini'nin de yer aldığı lüks markalarını, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da düzenlenen ve Pazartesi'den Cumartesi'ye kadar süren 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nda getirdi.

Fuarda, Porsche tamamen elektrikli otomobil modeli Taycan 4S'i, Bentley ise bir plug-in hibrit modelini sergiledi. Öte yandan İngiliz Lotus tamamen elektrikli bir SUV ile fuara katıldı.

Çin'deki NEV pazarı, son birkaç yılda büyük bir patlama yaparak, daha fazla otomobil üreticisini pazardan pay alabilmek için rekabet etmeye yöneltti.

Çin Ticaret Bakanlığı yetkilisi Xu Xingfeng, fuarda yaptığı açıklamada, Çin'in NEV satışlarının geçen yıl yaklaşık iki katına çıkarak 6,89 milyon adede ulaştığını ve bunun da dünyanın en büyük otomobil pazarındaki toplam otomobil satışlarının dörtte birinden fazlasını oluşturduğunu söyledi.

Çin'deki Porsche firmasının Başkan Yardımcısı ve Finans Müdürü Sheng Tantzscher, genç müşterilerin özellikle tamamen elektrikli modelleri sevdiğini ifade etti.

Yetkili, Porsche'nin dünya genelindeki yeni araç satışlarının yüzde 50'sinden fazlasının, 2025 yılına kadar tamamen elektrikli veya plug-in hibrit olmasının beklendiğini ve bu rakamın 2030 yılına kadar yüzde 80'in üzerine çıkacağını belirtti.

Bentley standında görevli sergi çalışanı, giderek daha fazla sayıda Bentley müşterisinin, çoğu benzin maliyeti konusunda endişeli olmamalarına rağmen, yeşil ve düşük karbonlu tüketim trendi nedeniyle hibrit otomobilleri satın almayı tercih ettiğini söyledi.

Volkswagen AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Alman otomobil üreticisinin elektrifikasyon stratejisini ilerlettiğini ve iyi bir başlangıç yaptığını belirtti.

Blume, Volkswagen'in daha yüksek kaliteli yeni enerjili araçlar üretmek ve Çin pazarında iyi satış grafiği elde etmek için Çin'in deneyimlerinden yararlanmayı umduğunu ifade etti.

Çin'deki Maserati firmasının İdari Müdürü Mirko Bordiga, Maserati'nin Çin'deki NEV pazarına güvendiğini ve yakında düzenlenecek Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda tamamen elektrikli yeni modellerini tanıtacaklarını söyledi.

Tüm Maserati modellerinin 2025 yılına kadar elektrikli versiyonları olacak. Bordiga, 2030 yılına kadar tüm Maserati serisinin yalnızca elektrikle çalışacağını, Hainan'ın petrol yakıtlı araçlara yönelik planlanan yasağının, elektrikli araçlara yönelik gelişen eğilime devrim niteliğinde bir yanıt olduğunu belirtti.

Hainan, 2030 yılına kadar eyalet genelinde geleneksel benzinle çalışan araçların satışlarını kademeli olarak sonlandırmayı amaçlayan bir plan açıklamıştı.