Küresel Kozmetik Üreticisi Shiseido, Çin'deki Yatırımlarını Artıracak

SHANGHAİ, 16 Kasım (Xinhua) -- Küresel kozmetik devi Shiseido Group, Çin'deki inovasyon kabiliyetlerini geliştirmek için yatırımlarını artıracağını açıkladı.

Shiseido'nun 150. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Salı günü verilen bir resepsiyonda açıklanan yeni büyüme planına göre şirket, en büyük yurtdışı pazarı olan Çin'de talebi karşılamak için bu ülkedeki ikinci en büyük araştırma ve geliştirme merkezinin inşasına yatırım yapmayı sürdürecek.

Şirket, değeri 1 milyar yuanı (yaklaşık 142,12 milyon ABD doları) bulan bir inovasyon fonunun kurulmasının desteğiyle Çin'de yerel inovasyona daha fazla yatırım yapacak.

Açıklamada, yeşil büyümesini hızlandırmak ve Çin'in döngüsel ekonomisini desteklemek için şirketin 2023 yılına kadar Çin pazarında 150'den fazla yeniden doldurulabilir ürüne sahip olmayı planladığı da belirtildi.

Çin'i, şirketin büyümesinin "önemli bir büyüme lokomotifi" olarak nitelendiren Shiseido Group CEO'su Masahiko Uotani, "Çin'deki büyük potansiyele güvenimiz tam ve pazardaki uzun vadeli yatırımlarımıza daha da bağlıyız" dedi.