Küresel Kararlılık Filosu, Gazze'ye Doğru Yola Çıkıyor

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru yola çıkacak "Küresel Kararlılık Filosu" (Global Sumud Flotilla) adlı girişimin sözcüsü Saif Abukeshek, "Bizim ilk mesajımız Gazzelilere olacak: Geç geliyoruz ama asla pes etmeyeceğiz. Ablukayı kırana, soykırımı durdurana kadar durmadan çalışacağız." dedi.

Uluslararası sivil toplum kuruluşlarınca (STK) şimdiye kadar organize edilen, deniz yoluyla Gazze'ye en büyük dayanışma filosuna ev sahipliği yapan İspanya'nın Barselona kentinde toplanan binlerce kişi, "İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurun" mesajını verdi.

Barselona'dan yarın Gazze'ye doğru yola çıkacak tekneleri uğurlamak için kent merkezinde geniş kapsamlı etkinlikler organize edildi.

AA muhabirine konuşan Küresel Kararlılık Filosu Sözcüsü Abukeshek, "Gazze'de soykırım devam ediyor ve hükümetlerin buna karşı sessizliği ve suç ortaklığı sürüyor. Soykırımı önlemek için harekete geçmiyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar. Bu yüzden biz bu girişimleri yapmaya devam ediyoruz. İsrail'in Filistin halkına uyguladığı şiddet çok uç noktalarda. Filistin'in küresel boyutta bir dayanışmaya ihtiyacı var. Bu yüzden 5 kıtada 44'ten fazla ülkeden STK'lar bu girişime destek veriyor." açıklamasında bulundu.

Küçük yaşlarda üç çocuğu olan Abukeshek, duygularını şu şekilde dile getirdi:

"Beni geride bırakacağım çocuklarım, ailem endişelendirmiyor. Beni endişelendiren çocuklarım 20 yaşlarına geldiğinde, 'Soykırımı durdurmak için ne yaptın?' diye soracak olmaları. Ben buna doğru cevabı vermek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Benim çocuklarım burada. Beni endişelendiren, ailesi öldürülen Gazzeli çocuklara cevap verecek kimsenin olmaması."

"Gazze'ye doğru yola çıktığımızda İsrail'in bize karşı bazı şiddet içerikli eylemler yapabileceğini biliyoruz." diyen Abukeshek, "Bizim yaşayacağımız hiçbir risk, Filistinlilerin her gün yaşadığı riskle kıyaslanamaz." ifadesini kullandı.

Gazze'ye doğru Barselona'dan, İtalya'dan, Tunus'tan onlarca geminin yola çıkacağını, yüzlerce gönüllünün kendilerine destek verdiğini kaydeden Abukeshek, "Bizim ilk mesajımız Gazzelilere olacak: Geç geliyoruz ama asla pes etmeyeceğiz. Ablukayı kırana, soykırımı durdurana kadar durmadan çalışacağız. Dünyaya vereceğimiz mesaj ise her kişi kendisine sormalı: 'Soykırımı önlemek için ne yaptın?' Yapabileceğimiz tek şey organize olup seferber olmamız. Bu, bizim ahlaki zorunluluğumuz. Maalesef hükümetler sessiz kalıyor ve İsrail'in soykırımına ortak oluyor." şeklinde konuştu.

"Bizim için tek tehlike, İsrail'in yaptığı soykırım karşısında hiçbir şey yapmamak"

Diğer bir aktivist ve Küresel Kararlılık Filosu Sözcüsü Brezilyalı Bruno Gilga da çok kritik dönemden geçtiklerinden bahsetti.

İsrail'in insanlığın yaşadığı en büyük soykırımlardan birini Filistin halkına karşı yaptığına dikkati çeken Gilga, "Okulları, hastaneleri bombalıyor ve tüm dünya bunu canlı olarak izliyor. Artık kaybedecek vaktimiz yok. Harekete geçmemiz gerekiyor." dedi.

"Bu, deniz yoluyla yapılan sivil, insani bir yardım ve dayanışma misyonu." diyen Gilga, "Tüm dünyadan binlerce kişi bize destek veriyor, herkes İsrail'in Filistin'deki soykırımını durdurmak için Filistin halkının yanında. Biz sadece İsrail'e değil, onun suç ortağı olan, hiçbir şey yapmayan, sessiz kalan ülkelere de tepki gösteriyoruz. Özellikle de Avrupa ülkeleri ve ABD'ye. Biz soykırımı kabul etmiyoruz ve Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Gilga, tamamen barışçıl, Filistinlilere insani temel ihtiyaç ve sağlık malzemeleri götüren bir girişim olduklarını vurgulayarak, "Aynı zamanda buradaki çocukların Filistinli çocuklar için yaptığı resimleri de onlara ulaştırmak istiyoruz. Vermek istediğimiz mesaj, birlik olduğumuz ve asla pes etmeyeceğimizdir. Bizim için tek tehlike, İsrail'in yaptığı etnik temizlik, soykırım karşısında hiçbir şey yapmamaktır." görüşünü savundu.

Gözyaşlarını tutamayan Valensiyalı genç kız Aitana: "İnşallah bu olanlar biter"

Küresel Kararlılık Filosu'nun girişimine destek vermek, tekneleri limandan uğurlamak için annesiyle Valensiya'dan Barselona'ya gelen Aitana isimli genç kız ise gözyaşlarını tutamayarak, duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Bu yaşananları durdurmak için herkes ama herkes elinden ne geliyorsa yapsın. Çok küçük olduğunu düşünme. Her yardım diğerinin üzerine eklenir. İnşallah bu olanlar biter."

Gazze'ye doğru yola çıkacak teknelerin uğurlanması için Barselona kent merkezinde çok sayıda kültürel aktivite organize eden Küresel Kararlılık Filosu'na destek veren kalabalık, gün boyunca "İsrail'e boykot", "Özgür Filistin" sloganları attı.