Küresel Kararlılık Filosu Gazze'ye Doğru Yola Çıkıyor

"Küresel Kararlılık Filosu" adıyla 44 ülkeden sivil toplum kuruluşlarının (STK) destek verdiği, Gazze'deki İsrail ablukasını kırmak için Barselona ve Tunus'tan yola çıkacak gemilerde sanatçılar, politikacılar, gazeteciler, doktorlar ve aktivistler olacak.

"Gazze ile şimdiye kadar yapılmış en büyük dayanışma misyonu" olarak gösterilen Küresel Kararlılık Filosu kapsamında 31 Ağustos'ta Barselona'dan, 4 Eylül'de Tunus'tan onlarca tekne Gazze'ye doğru yola çıkacak.

Küresel Kararlılık Filosu'nun sözcülerinden alınan bilgiye göre, Barselona'nın "El Moll de la Fusta" limanından hareket edecek teknelerde aralarında eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau, Katalonya özerk yönetim parlamentosunda milletvekili Pilar Castillejo, Valensiya özerk yönetim parlamentosunda milletvekili Juan Bordera gibi siyasetçiler de bulunacak.

Her teknede gazeteci, doktor ve tanınmış kişiler olacak, her katılımcı önceden bir eğitim alarak tekneye binecek.

Sadece kadınların ve sadece ABD'li gazilerin olacağı tekneler de filoda yer alacak.

Asıl amacı İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak olan misyon kapsamında teknelerde sembolik olarak insani yardım malzemeleri ve gıda ürünleri de yer alacak.

Türkiye, Malezya, ABD, Brezilya, İtalya, Fas, Sri Lanka, Tunus, Hollanda ve Kolombiya'nın da aralarında bulunduğu 44 ülkedeki STK'lerden destek alan Küresel Kararlılık Filosu'na katılmak için şimdiye kadar 28 binden fazla başvuru yapıldı.

Barselona'dan 31 Ağustos'ta hareket edecek tekneler için bu kentte özel etkinlikler organize edilirken, İspanya'nın dört bir yanından binlerce kişinin otobüslerle Barselona'ya gelerek gemileri uğurlayacağı duyuruldu.

Etkinlikler kapsamında Macaco, Clara Peya gibi bazı ünlü sanatçıların ücretsiz konser vereceği açıklandı.