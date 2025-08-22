Küresel Kararlılık Filosu Gazze için yola çıkıyor

44 ülkeden sivil toplum kuruluşları, Gazze'deki ablukayı kırmak için Barselona ve Tunus'tan yola çıkacak gemilerle büyük bir dayanışma misyonu gerçekleştiriyor. Gemilerin 31 Ağustos'ta hareket etmesi bekleniyor.

"Küresel Kararlılık Filosu" adı altında 44 ülkeden sivil toplum kuruluşlarının (STK) destek verdiği, Gazze'deki İsrail ablukasını kırmak için Barselona ve Tunus'tan yola çıkacak gemiler, "Gazze ile en büyük dayanışma misyonu olmayı" hedefliyor.

Gazze'ye doğru 31 Ağustos'ta Barselona'dan yola çıkması öngörülen Küresel Kararlılık Filosu'nun sözcülerinden Brezilyalı Thiago Avila, "Bu, Gazze'ye ulaşmak için yapılan tüm girişimlerin toplamından daha fazla insan ve tekneye sahip olması nedeniyle tarihin en büyük dayanışma misyonu olacak." dedi.

Avila, Barselona'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze'ye ulaşmak için bugüne kadar yapılan tüm misyonların aynı hedefi taşıdığını vurgulayarak, bunları "Gazze'deki ablukayı kırmak, insani yardım koridoru açmak ve Filistin topraklarındaki açlığı sona erdirmek" olarak sıraladı.

"İnsanlığın temel görevi Gazze'ye yardım olmalı." diyen Avila, çok sayıda uluslararası STK'nin, parlamento temsilcilerinin, Greta Thunberg gibi aktivistlerin desteğini aldıklarını kaydetti.

Barselona'dan 31 Ağustos'ta hareket edecek gemiler için bu kentte özel etkinlikler organize edilirken, İspanya'nın dört bir yanından binlerce kişinin otobüslerle Barselona'ya gelerek gemileri uğurlaması bekleniyor.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
