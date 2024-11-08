Üye Girişi
Haberler

Küresel Isınma Su Kaynaklarını Tehdit Ediyor

Küresel Isınma Su Kaynaklarını Tehdit Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Dr. İbrahim Feda Aral, küresel ısınmanın temiz su kaynaklarını azalttığını belirtti. Trakya Su Çalıştayı'nda, su tasarrufunun önemi vurgulandı ve gelecekte su kaynaklarının tükenebileceği uyarısında bulunuldu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Feda Aral, küresel ısınma nedeniyle temiz su kaynaklarının azaldığına dikkati çekti.

Aral, kentte bir otelde düzenlenen "Trakya Su Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, su tasarrufu konusunda yapılması gerekenler için hızlı adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Yer altı su kaynaklarının tasarruflu kullanılmasının önemli olduğunu dile getiren Aral, "Endüstrileşme ve küresel ısınma nedeniyle temiz su kaynakları azalıyor.. Dünya Bankasının tahminlerine göre 2025 yılında dünya nüfusunun 3'te ikisi temiz ve içilebilir suya hasret kalacak. Türkiye'de 2025 yılında olmasa da yakın bir gelecekte temiz su kaynakları tükenen ve kirlenen bir ülke olacaktır. Suyun bundan sonra her zamankinden daha tasarruflu kullanılması gerekiyor." diye konuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yolcubal da yer altında su kaynaklarının görünür olmadığı için dünyanın her yerinde çok hor kullanıldığını belirtti.

Yer altı sularının yüzey suları gibi kirlenmeye hızlı bir şekilde maruz kalmadığını ama insan kaynaklı faaliyetlerden dolayı yavaş yavaş kirlendiğini aktaran Yolcubal, şunları kaydetti:

"Trakya, yer altı kaynakları açısından zengin bir bölge ama maalesef doğru bir şekilde yönetilemediği için sıkıntı yaşıyor. En fazla su kullanılan sektör, tarım sektörü, 'herkes tarımı suçluyor' gibi gözüküyor. Biz bunları söylediğimiz zaman çiftçilerimiz kızıyor ama burada çiftçilerimize de bazı görevler düşüyor. Suyu düzgün kullanmaya ihtiyacımız var.

Bunu bilinçli bir şekilde yapacak olursak hem suyumuzu doğru bir şekilde kullanıyoruz hem de verimli bir şekilde üretime katkı sağlarız. Türkiye'de 18 milyar metreküp yer altı su potansiyelimiz var. Bu suyun yüzde 76'lık kısmını tarımda kullanıyoruz. Türkiye'deki içme sularının yüzde 45'i yer altı sularından elde ediliyor. Kalan kısmı da diğer kaynaklardan elde ediliyor. Biz maalesef bu kaynakları hor bir şekilde kullanıyoruz."

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Elazığ'da deprem! Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi

 Narin Güran davasında 2. duruşma! Kilit isim konuşmadı

"Cinayeti ortaya çıkarabilir" denilen isim konuşmadı

 Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu

Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşine soruldu
Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü

Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır deprem mi oldu 8 Kasım Cuma? 9-10 Kasım Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 9-10 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 9-10 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te "En İyi 100 Türk Filmi" adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucu nedir? KOSKİ Konya su kesintisi! 9-10 Kasım Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 2014 En İyi 100 Türk Filmi halk oylamasında kim 1. oldu? EN İYİ 100 TÜRK FİLMİ listesi (Kültür Bakanlığı Anketi)! MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 8 Kasım Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Bingöl deprem mi oldu 8 Kasım Cuma?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.