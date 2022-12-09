Küresel Isınma Okyanus Termal Enerji Dönüşüm Kaynaklarını Artıracak

BEİJİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çinli bir araştırma ekibi, küresel okyanus termal enerjisi dönüşümünün (OTEC) potansiyel gücünün, yüksek karbon emisyonu senaryosunda bu yüzyılın sonuna kadar yüzde 46 oranında artabileceğini ortaya çıkardı.

BEİJİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çinli bir araştırma ekibi, küresel okyanus termal enerjisi dönüşümünün (OTEC) potansiyel gücünün, yüksek karbon emisyonu senaryosunda bu yüzyılın sonuna kadar yüzde 46 oranında artabileceğini ortaya çıkardı.

Çin Okyanus Üniversitesi'nden fiziksel oşinograf Jing Zhao, "Bu, gelecekte OTEC kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanılması için önemli bilimsel rehberlik sağlayan, gelecekteki iklim değişikliği koşulları altında küresel OTEC kaynaklarının durumunun nicel olarak değerlendirmesini sağlayan ilk çalışma" dedi.

Jing Zhao, OTEC'in elektrik üretmek için deniz yüzeyi ile derin okyanus arasındaki büyük sıcaklık farklarından yararlanarak geleceğimizi beslemek için yenilenebilir bir çözüm sunduğunu söyledi.

Yakın zamanda Nature Communications dergisinde yayımlanan bu çalışmada bilim insanları, küresel OTEC kaynaklarının değişimini yüksek karbon emisyonu senaryosuyla değerlendirdi ve bunun altında yatan dinamikleri, benzeri görülmemiş uzun vadeli yüksek çözünürlüklü bir iklim simülasyonuna dayanarak analiz etti.

Jing, "Bulgular, artan sera gazı emisyonuna bağlı bir şekilde deniz yüzeyindeki ısınmanın küresel OTEC kaynaklarında bir artışa sebep olduğunu gösteriyor. Öte yandan bu etki, antropojenik ısı fazlasının okyanus girdapları tarafından yüzeyden derin okyanusa aşağı doğru taşınmasından kaynaklanan derin okyanus ısınmasıyla kısmen dengeleniyor" diye konuştu.

Jing Zhao, çalışmanın okyanus girdaplarının okyanus tabakalaşmasında ve OTEC kaynaklarında gelecekteki değişiklikleri düzenlemedeki önemli rolünü ortaya koyduğunu ve gelecekteki okyanus ve iklim değişikliklerinin daha iyi tahmin edilmesi için yüksek çözünürlüklü iklim modellerinin geliştirilmesinin gerekliliğini vurguladığını belirtti.