Küresel İletişim Derneği tarafından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen "İletişimin Geleceği: Vaatler ve Sorunlar" başlıklı "16. Geleneksel Küresel İletişim Derneği Konferansı" başladı.

Üniversitenin İbrahim Üzümcü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansın açılış töreni, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un katılımıyla yapıldı.

Konferansın açılışında konuşan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi ve konferans başkanı Doç. Dr. Süheyla Nil Mustafa, derneğin, kurulduğu 2007 yılından bu yana dünya çapında saygın akademisyenler, kurumsal yöneticiler, iletişim uzmanları, politika yapıcılar ve sektör profesyonellerinin gerek konferanslar gerek akademik dergiler yoluyla etkileşim içinde olmasını sağlayan, yeni fikirler üretmeyi ve özgür tartışmayı mümkün kılan, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak hizmet verdiğini anlattı.

Konferansa ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Kenya, İran, KKTC, Hindistan, Fas, Katar, Filipinler, Finlandiya, Suudi Arabistan, Norveç ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 15 ülkeden katılım sağlandığını aktaran Mustafa, ayrıca konferansa 15 ülkeden 23'ü yabancı, 7'si Türkiye'den olmak üzere toplam 30 üniversiteden akademisyenler ve iletişim uzmanlarının katkı sunduğunu söyledi.

Mustafa, konferansta "Demokrasi krizi ve medya", "Dijital çağda gazetecilik", "Medya psikolojisi ve temsil", "İletişim ve sürdürülebilirlik", "Halkla ilişkiler ve kriz iletişimi", "Siyaset, iletişim ve medya okuryazarlığı", "Sosyal medya, toplumsal cinsiyet ve toplum", "Yapay zeka ve iletişim" başlıklı 8 panelde iletişimin geleceğinin ele alınacağını aktardı.

Küresel İletişim Derneği Başkanı Prof. Dr. Yahya Kamalipour, sevdiği bir hikayeyi anlatmak istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Bir plaj hayal edin. Bir gece önce kasırga olmuş ve sahilde bir sürü denizyıldızı var. Sabah yaşlı bir beyefendi yürürken bir çocuğun bu denizyıldızlarını toplayıp denize geri attığını görür. Adam çocuğa yaklaşmış ve ne yaptığını sormuş. Çocuk, denizyıldızlarını geri attığını ve eğer bunu yapmazsa güneş doğduğunda hepsinin öleceğini söyler. Yaşlı adam hepsini geri atamayacağını söyler. Çocuk ise bir denizyıldızı alır, denize atar ve 'bak, bir tanesini kurtardım' der."

Bu hikayenin herkes için ve özellikle de kar amacı gütmeyen kuruluşlar için, faaliyet gösterenler için bir ders barındırdığını dile getiren Kamalipour, "Hedeflerimizden biri de hepimizin bireysel olarak denizyıldızı kurtarıcısı olması. Bildiğiniz gibi, karşı karşıya olduğumuz pek çok sorun var ve ister çevre kirliliği ister çatışmalar olsun, bu gidişatı değiştirmek hepimizin ortak çabasını gerektiriyor." dedi.

Kamalipour, konferansa teşriflerinden dolayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a ve katkılarından dolayı Marmara Üniversitesi idarecilerine teşekkürlerini sundu.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Babacan, "İnsanlık hikayesi bir kavramla özetlenecek olsaydı, bu kavram hiç kuşkusuz iletişim kavramı olurdu. Tarihin her döneminde insanın insanla, evrenle, Tanrı'yla kurduğu ilişkisinin merkezinde iletişim kavramı yer almıştır." ifadelerini kullandı.

İletişim kavramının köklü bir anlama sahip olmasına karşın modern dönemde kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla sınırlandırılmış bir kavram haline geldiğini dile getiren Babacan, insanlığın iletişim teknolojilerinin kullanıldığı, fakat etkili iletişim ve hakikatle bağ kurmakta zorlanılan "travmatik bir durum" yaşadığını söyledi.

Babacan, eğer söz konusu travmatik durum yaşanmasaydı, "Gazze'de soykırıma uğrayan masum çocuklar ve anneler sesini duyurabilirdi ve insanlık bu sesi duyabilirdi." diye konuştu.

Marmara Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Çelen, konferansa ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını dile getirerek, 3 gün sürecek konferansta iletişimin geleceğini konuşurken, dünyanın geleceğini de büyük ölçüde konuşacaklarını ifade etti.

Dijitalleşmeyle birlikte zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde iletişimin kurulabilmesinin gündeme geldiğini, bunun riskleri de fırsatları da beraberinde getirdiğini belirten Çelen, konferansta "İletişim ve sürdürülebilirlik", "Geçmişten günümüze küresel medya okuryazarlığı" ve bunların yanı sıra dijitalleşen dünyada en çok tartışılan konular olan yapay zeka ve sosyal medyanın da ayrıntılı şekilde tartışılacağını aktardı.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ile AA Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. İsmail Çağlar da konferansın açılışına katıldı.

Konferans, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi AZ01 Konferans Salonu'nda düzenlenecek panellerle 17 Mayıs'a kadar devam edecek.