Küresel Gazze Yürüyüşü Mısır İzni Olmadan Gerçekleşemedi

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54 ülkeden aktivistlerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Küresel Gazze Yürüyüşü, Mısır makamlarının izin vermemesi nedeniyle yapılamadı. Eylemin amacı, Gazze'deki ablukanın kaldırılması ve sivillere yönelik katliamların durdurulması olarak belirlendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden abluka ve sivillere yönelik saldırılarına dikkati çekmek amacıyla 54 ülkeden aktivistlerin katılımıyla oluşturulan "Küresel Gazze Yürüyüşü (Global March to Gaza)" Mısır makamlarından izin çıkmaması nedeniyle gerçekleşmedi.

Global March to Gaza Komitesi tarafından Mısır'ın başkenti Kahire'den yapılan açıklamada, eylemin temel amacının "Gazze'deki insanlık dışı ablukanın kaldırılması ve sivillere yönelik katliamların durdurulması" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu çağrı, küresel vicdanların sesidir" ifadesi kullanıldı.

Yürüyüş öncesinde çeşitli diplomatik ve yerel temaslar gerçekleştirildiğini aktaran Komite, geniş katılımlı ve barışçıl bir yürüyüş için gerekli tüm adımların atıldığını ancak mevcut koşullar altında planın uygulanmasının mümkün olmadığını duyurdu.

Komitenin yürüyüş yerine sosyal medya ve diplomasi odaklı yeni bir stratejik rota belirlediği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda küresel kamuoyu baskısının artırılacağı, sahadaki tanıklıkların geniş kitlelere ulaştırılacağı ve insani kararlılıkla mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı.

Bu sürecin bir geri çekilme değil, stratejik bir yeniden konumlanma olduğu belirtilen açıklamada, "Gazze'ye yönelik zulüm sürerken biz de çabalarımızı dünyanın dört bir yanındaki vicdanlara hitap ederek sürdürüyoruz" denildi.

Global March to Gaza Komitesi, Mısır halkının ve bölge halklarının Filistin meselesine duyarlılığına güvendiklerini, kutuplaşmalardan uzak, insani temelli bir dayanışma zemini inşa etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

"Gazze'ye özgürlük, insanlığa umut" sloganıyla sona eren açıklamada, yürüyüşe katılan binlerce gönüllünün, bulundukları her yerden Gazze için ses vermeye devam edeceği mesajı verildi.

Kaynak: AA / Esat Fırat - Güncel
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