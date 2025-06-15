Küresel Gazze Yürüyüşü İstanbul'da Gerçekleştirildi

İslami Dayanışma Platformunun öncülüğünde Bebek'teki Tevfikiye Camisi'nden Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğuna "Küresel Gazze Yürüyüşü" yapıldı.

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşanan insani trajedilere dikkati çekmek ve Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'na yönelik tutumunu protesto etmek amacıyla düzenlenen etkinlik, öğle namazının ardından Bebek'teki Tevfikiye Camisi'nden başladı.

Filistin bayrakları taşıyan, "Yaşasın küresel intifada" yazılı pankart açan katılımcılar, "Abluka kırılsın, Refah açılsın", "Aksa Tufanı siyonizmi yenecek" ve "Filistin halkı yalnız değildir" sloganlarıyla Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önüne yürüdü.

Yoldan araçlarıyla geçen sürücüler de korna çalarak yürüyüşü destekledi.

Platform adına konuşan Necmettin Irmak, çağdaş firavunların atalarının gerçekleştirdiği zulümleri bugün de eksiksiz sürdürdüklerini söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye seslenen Irmak, Refah Sınır Kapısı'nın Gazzelilere destek için açılmasını talep etti.

Irmak, Gazze'deki çetin mücadelede aralıksız direnen Müslümanların mutlaka zafere ulaşacağını dile getirerek, "Azgın siyonizm, geldiği noktada mutlaka kaybedecek. Çok yakında yaptıklarının cezasını kendi elleriyle verecekler. Biz, o gün o cezanın gerçekleşmesi için elimizden gelen bütün çabayı gerçekleştireceğiz. Rabb'im Gazze'de, Filistin'in her köşesinde ve dünyanın her bucağında direnen kardeşlerimize en kısa sürede zaferler ihsan eylesin." diye konuştu.

Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemleri aldığı yürüyüş, dua edilmesinin ardından sona erdi.