Küresel Ekonomik Büyüme 2025'te %2,8'de Kalacak
Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan rapora göre, 2025 yılı itibarıyla küresel ekonomik büyümenin değişmeyerek %2,8 seviyesinde kalması bekleniyor. Düşen enflasyon ve iyileşen işgücü piyasalarına rağmen, dünya ekonomisi önemli belirsizliklerle karşılaşmaya devam edecek.
1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
2. Çeşitli şehir görüntüleri
Küresel ekonomik büyümenin 2025 yılında geçen yıla göre değişmeyerek yüzde 2,8'de kalacağı tahmin ediliyor.
ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
Küresel ekonomik büyümenin 2025 yılında geçen yıla göre değişmeyerek yüzde 2,8'de kalacağı tahmin ediliyor.
Perşembe günü yayımlanan Birleşmiş Milletler 2025 Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler raporuna göre düşen enflasyon, iyileşen işgücü piyasa koşulları ve parasal gevşemeye rağmen, küresel büyümenin pandemi öncesi oranın altında seyretmesi ve dünya ekonomisinin önemli belirsizliklerle karşı karşıya kalmaya devam etmesi bekleniyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)