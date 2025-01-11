Küresel Ekonomik Büyüme 2025'te %2,8'de Kalacak

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Çeşitli şehir görüntüleri

Küresel ekonomik büyümenin 2025 yılında geçen yıla göre değişmeyerek yüzde 2,8'de kalacağı tahmin ediliyor.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Küresel ekonomik büyümenin 2025 yılında geçen yıla göre değişmeyerek yüzde 2,8'de kalacağı tahmin ediliyor.

Perşembe günü yayımlanan Birleşmiş Milletler 2025 Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler raporuna göre düşen enflasyon, iyileşen işgücü piyasa koşulları ve parasal gevşemeye rağmen, küresel büyümenin pandemi öncesi oranın altında seyretmesi ve dünya ekonomisinin önemli belirsizliklerle karşı karşıya kalmaya devam etmesi bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)