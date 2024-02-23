Üye Girişi
Haberler

Küresel Büyüme Çözümlerine Odaklanan Avrasya Ekonomi Zirvesi, İstanbul'da Gerçekleşti

Güncelleme:

İstanbul'da düzenlenen 27. Avrasya Ekonomi Zirvesi, küresel büyümenin önündeki zorluklara odaklanıyor. Zirvede barış, iklim değişikliği, su tedariki ve yapay zeka gibi küresel meseleler ele alınıyor. Etkinliğe 40 ülkeden 300'ü aşkın siyasetçi, diplomat, akademisyen ve iş insanı katılıyor.

İSTANBUL, 23 Şubat (Xinhua) -- 27. Avrasya Ekonomi Zirvesi Çarşamba günü İstanbul'da başladı. Zirve, küresel büyümenin önündeki zorluklara yönelik çözümlere odaklandı.

İstanbul merkezli Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen "Krizlerden İstikrara, Kapsayıcı Bir Dünya İnşa Etmek" başlıklı zirvede barış, iklim değişikliği, su tedariki ve yapay zeka gibi küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etkinliğe gönderdiği mesajda, özellikle devam eden çatışmaların küresel ekonomiyi baltalamasıyla, dünya genelinde krizlerden kaynaklanan bir belirsizlik döneminde bu zirvenin önemli olduğunu vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise zirveye gönderdiği mesajda zirvenin, bölgesel işbirliğinin ekonomik gelişimine yapacağı katkıya işaret etti.

Zirvenin açılışında ev sahibi vakfın başkanı olarak konuşma yapan Akkan Suver, uluslararası toplumu dünyadaki krizlere çözüm bulmak için diyalog ve işbirliğini geliştirmeye çağırdı.

Dünyanın şu anda çatışmalar, iklim değişikliğiyle ilgili sorunlar ve ekonomik durgunluk gibi meselelerle karşı karşıya olduğunu kaydeden Suver, "Bu koşullar altında, Asya'dan Avrupa, Afrika ve Latin Amerika'ya kadar uzanan Kuşak ve Yol İnisiyatifi barış, birlik ve işbirliği için yol haritamız olacak" dedi.

İki günlük etkinliğe yaklaşık 40 ülkeden 300'ü aşkın siyasetçi, diplomat, akademisyen ve iş insanı katıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

İstanbul Ekonomi Avrasya Politika Dünya Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Murat Gök kimdir? Gelecek Partisi Ağrı Belediye Başkan Adayı Murat Gök kaç yaşında, nereli? Senden Önce final mi? Senden Önce dizisi final mi yaptı? Senden Önce dizisi bitti mi, neden bitti? ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman açılacak? 2024 İkinci ara tatil tarihi ne zaman? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! Zuhal Topal kimdir? YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: UEFA Konferans Ligi kura çekimi nereden, hangi kanaldan izlenir? CANLI İZLE! 23 Şubat 2024 kura çekimi | UEFA Avrupa Konferans ligi hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri BELLİ OLDU DEM Parti Ağrı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ağrı adayı Hazal Aras ve Mehmet Akkuş kimdir? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak? DEM Parti Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Afyonkarahisar adayı Zehra Yalçın ve Sezer Erikli kimdir? Cuma namazı kadınlara farz mı? Kadınlar cuma namazı kılabilir mi? Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 23 Şubat Malatya'da nerede deprem oldu? DEM Parti Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Adıyaman adayı Bahattin Bilgin ve Meryem Ceritli kimdir? DEM Parti Adana Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı kim? Şehriban Defişat ve Mahfuz Güleryüz kimdir? Alinur Aktaş kimdir ? AK Parti Bursa Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş kaç yaşında ve nereli? Muhammed Emin Demirkol kimdir? AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title