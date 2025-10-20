Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu Toplantısı Jingdezhen'de Başladı
JİNGDEZHEN, 20 Ekim (Xinhua) -- Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu toplantısı, pazar günü Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Jingdezhen kentinde başladı. Türkiye, İtalya, Güney Kore, Rusya ve Kırgızistan gibi ülkelerden 350'den fazla konuğun katıldığı etkinlikte kültürel refah ve işbirliği konuları ele alındı.
Kaynak: Xinhua / Güncel