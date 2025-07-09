Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu Tianjin'de Gerçekleşti

TİANJİN, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen "Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu - Shangai İşbirliği Örgütü Zirvesi Şehirleri" açılış töreni, 8 Temmuz 2025.

Shanghai İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerden belediye başkanları, diplomatik temsilciler ve uzmanların bir araya geldiği etkinlikte, katılımcılar bağlantı, ticaret ve yatırım, yeşil kalkınma ile halklar arası etkileşim gibi başlıklarda işbirliğinin nasıl daha fazla derinleşebileceğine dair görüş alışverişinde bulundu. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)