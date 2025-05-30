Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu Shanghai'da Başladı

Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu Shanghai'da Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

22 ülkeden 26 kentin belediye başkanları, sürdürülebilir şehir gelişimi ve iklim krizi ile mücadele konularında işbirliği yapma amacıyla Shanghai'da bir araya geldi. Forumda, yeşil enerji ve gençlerin inovasyon konularında alt forumlar düzenlenecek.

SHANGHAİ, 30 Mayıs (Xinhua) -- 22 ülkeden 26 kentin belediye başkanları ve temsilcileri, çarşamba günü Shanghai'da başlayan Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu ve 2025 Shanghai Uluslararası Dostluk Kentlerin İşbirliği Forumu'nda bir araya geldi.

Forum çerçevesinde, "sürdürülebilir kentsel gelişim için yeşil ve düşük karbonlu enerji" ve "geleceğin kent inovasyonu için gençlerin canlılığına ilham vermek" temalı alt forumlar yer alıyor. Forum cumartesi gününe kadar devam edecek.

Shanghai Belediye Başkanı Gong Zheng, forumda yaptığı konuşmada kentlerin, "karmaşık ve sürekli değişen uluslararası konjonktürde" kardeş kent ilişkileri geliştirmenin yanı sıra refah ve istikrarı teşvik etmek üzere pragmatik işbirliğini derinleştirmeleri, aralarındaki eşitlik, karşılıklı güven ve istişareye dayalı dostluğu kuvvetlendirmeleri ve kalkınma fırsatlarını paylaşmaları gerektiğini kaydetti.

Atina Belediye Başkanı Haris Doukas ise iklim kriziyle mücadelede kent diplomasinin rolünü vurguladı. Doukas, "Kent diplomasisi, kentlerin öncü rol oynamalarını, iklim krizinin önlenmesine yönelik önemli ortaklıklar kurmalarını, bilgi paylaşmalarını, uluslararası ağ ve forumlara katılarak cesur ve spesifik hedefler belirlemelerini sağlamış, iklim krizinin getirdiği yüklerin azaltılmasına yardımcı olmuştur" ifadelerini kullandı. Shanghai ve Atina, ocak ayında birbirlerini kardeş kent ilan etmişti.

İrlanda'nın Cork kentinin Belediye Başkanı Lord Dan Boyle de "İklim değişikliği günümüzde dünyamızın karşı karşıya olduğu büyük zorluktur. Bugünküne benzer buluşmalara ön ayak olan uluslararası işbirliği ruhu, tüm insanlığın karşı karşıya olduğu bu zorluk karşısında iyimser olmamızı sağlamaktadır" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
TBMM olağanüstü toplanmazsa, 2,5 milyon emekli zam alamayacak

Gözler TBMM'de! 2,5 milyon emeklinin zam hayali suya düşebilir
Rusya-Ukrayna barış masası yeniden İstanbul'da kuruluyor! Kremlin tarih verdi

Dünyanın gözünün çevrildiği barış masası İstanbul'da kuruluyor
Türk-İş'i ziyaret eden CHP lideri Özel: Asgari ücret temmuzda artırılmalı

Yanına Türk-İş Başkanı'nı alan Özel'den tüm partilere çağrı
Şarkıcı Şimal'den acı haber! Yaşam savaşını kaybetti

Kanserle mücadele eden ünlü isimden acı haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Bücür Cadı'nın efsane isminden üzen haber! Bir döneme damga vurmuştu!
Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu

Ünlü sanatçının Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği için gözaltına alındı' iddiası

Şırdancı Mehmet gözaltına alındı! İddialar oldukça vahim
Real Madrid, Trent Alexander-Arnold ile 6 yıllık sözleşme imzaladı

Avrupa bu transferi konuşuyor! Real Madrid'e 6 yıllık imzayı attı
Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı

Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Rekabet Kurulu'ndan Arzum'a satış fiyatları için dev para cezası

Ünlü ev aletleri firmasına rekor ceza
Anaokulu mezuniyetinde veliler kavga etti, çocuklar 'Durun!' diye çığlık attı

Anaokulu mezuniyetinde veliler kavga etti, çocuklar "Durun!" diye çığlık attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.