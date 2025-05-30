Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu Shanghai'da Başladı

SHANGHAİ, 30 Mayıs (Xinhua) -- 22 ülkeden 26 kentin belediye başkanları ve temsilcileri, çarşamba günü Shanghai'da başlayan Küresel Belediye Başkanları Diyaloğu ve 2025 Shanghai Uluslararası Dostluk Kentlerin İşbirliği Forumu'nda bir araya geldi.

Forum çerçevesinde, "sürdürülebilir kentsel gelişim için yeşil ve düşük karbonlu enerji" ve "geleceğin kent inovasyonu için gençlerin canlılığına ilham vermek" temalı alt forumlar yer alıyor. Forum cumartesi gününe kadar devam edecek.

Shanghai Belediye Başkanı Gong Zheng, forumda yaptığı konuşmada kentlerin, "karmaşık ve sürekli değişen uluslararası konjonktürde" kardeş kent ilişkileri geliştirmenin yanı sıra refah ve istikrarı teşvik etmek üzere pragmatik işbirliğini derinleştirmeleri, aralarındaki eşitlik, karşılıklı güven ve istişareye dayalı dostluğu kuvvetlendirmeleri ve kalkınma fırsatlarını paylaşmaları gerektiğini kaydetti.

Atina Belediye Başkanı Haris Doukas ise iklim kriziyle mücadelede kent diplomasinin rolünü vurguladı. Doukas, "Kent diplomasisi, kentlerin öncü rol oynamalarını, iklim krizinin önlenmesine yönelik önemli ortaklıklar kurmalarını, bilgi paylaşmalarını, uluslararası ağ ve forumlara katılarak cesur ve spesifik hedefler belirlemelerini sağlamış, iklim krizinin getirdiği yüklerin azaltılmasına yardımcı olmuştur" ifadelerini kullandı. Shanghai ve Atina, ocak ayında birbirlerini kardeş kent ilan etmişti.

İrlanda'nın Cork kentinin Belediye Başkanı Lord Dan Boyle de "İklim değişikliği günümüzde dünyamızın karşı karşıya olduğu büyük zorluktur. Bugünküne benzer buluşmalara ön ayak olan uluslararası işbirliği ruhu, tüm insanlığın karşı karşıya olduğu bu zorluk karşısında iyimser olmamızı sağlamaktadır" dedi.