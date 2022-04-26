Küresel Askeri Harcamalar İlk Kez 2 Trilyon Doları Aştı - Haberler

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Küresel Askeri Harcamalar İlk Kez 2 Trilyon Doları Aştı

DailyMotion.com - Güncel
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tockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yeni yayınlanan verilere göre, toplam küresel askeri harcamalar 2021 yılında binde 7 oranında artarak, 2 trilyon 113 milyar dolara yükseldi.

tockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yeni yayınlanan verilere göre, toplam küresel askeri harcamalar 2021 yılında binde 7 oranında artarak, 2 trilyon 113 milyar dolara yükseldi

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