Kürek Sörfü Kazası: Turgay Tarakçı İçin 7. Gün Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Kürek Sörfü Kazası: Turgay Tarakçı İçin 7. Gün Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde kürek sörfü yaparken denize düşen Turgay Tarakçı için 7 gündür süren arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arkadaşı Semih Turan kurtarılırken, Tarakçı için sahil güvenlik ekipleri yoğun bir arama faaliyeti sürdürmekte.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, kürek sörfü yaptıkları sırada denize düşen 2 kişiden kayıp olan Turgay Tarakçı için 7'nci günde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay, 25 Temmuz akşamı, Sarnıç Mahallesi Akbük Koyu'nda meydana geldi. Semih Turan ve Turgay Tarakçı, kürek sörfü yaptığı sırada suya düştü. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler Turan'ı kurtarıp kıyıya çıkardı. Tarakçı için ise ekipler arama-kurtarma çalışması başlattı. Kaza öncesi Semih Turan ve Turgay Tarakçı'nın kürek sörfü yaptığı anları kendi sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü. Öte yandan, Tarakçı ve arkadaşı Turan'ın kürek sörfü ile denize açılma anları bir işletmenin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 Sahil Güvenlik botu, 1 dalış timi ile bölgede Turgay Tarakçı'yı arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarına 1 helikopterle de havadan destek veriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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