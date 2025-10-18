Küre'de Yaban Ayıları Koruma Altına Alındı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde, yol kenarında bölge sakinleri tarafından beslenen 2 ayı yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alındı.

Annelerinin araç çarpması sonucu öldüğü düşünülen ayı yavruları, bir süredir Kastamonu-Küre kara yolunun ilçe girişi yakınlarında görülüyor ve vatandaşlar tarafından besleniyordu.

Ayılarla fotoğraf çektiren vatandaşların görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü, yaban hayvanlarının insan eliyle beslenmesinin doğal hayata zarar vereceği düşüncesiyle harekete geçti.

Ekipler, yaklaşık 9 aylık oldukları tahmin edilen biri dişi, diğeri erkek iki yavruyu bulundukları yerden aldı.

Veteriner hekim tarafından yapılacak sağlık kontrolünün ardından yavruların ne zaman doğal yaşam ortamlarına bırakılacağına karar verilecek.