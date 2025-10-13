Haberler

Küre'de Afet ve Dayanıklılık Tatbikatı Gerçekleştirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Küre ilçesinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında okullarda afet ve dayanıklılık tatbikatı yapıldı. Tatbikatlarla öğrencilerin afetlere karşı bilinç ve hazırlık düzeylerinin artırılması hedeflendi.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde okullarda afet ve dayanıklılık tatbikatı gerçekleştirildi.

Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında ilçedeki tüm okullarda eş zamanlı tatbikat yapıldı.

Tatbikatlarla öğrencilerin afetlere karşı bilinç ve hazırlık düzeylerinin artırılması hedeflendi.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Sürücüler sakın bu hatayı yapmayın! Genç kadın ehliyetinden oldu

Sürücüler sakın bu hatayı yapmayın! Genç kadın ehliyetinden oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu ilimizdeki esnafları canından bezdiren olay! Kepenk kapatmaya başladılar

Bu ilimizdeki esnaflar isyanda! Bir bir kepenk kapatmaya başladılar
Sürücüler sakın bu hatayı yapmayın! Genç kadın ehliyetinden oldu

Sürücüler sakın bu hatayı yapmayın! Genç kadın ehliyetinden oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.