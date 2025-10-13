Küre'de Afet ve Dayanıklılık Tatbikatı Gerçekleştirildi
Kastamonu'nun Küre ilçesinde, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında okullarda afet ve dayanıklılık tatbikatı yapıldı. Tatbikatlarla öğrencilerin afetlere karşı bilinç ve hazırlık düzeylerinin artırılması hedeflendi.
Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel