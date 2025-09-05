Haberler

Küre Dağları'nda Yangın Korkusu: Orman İşçileri Tehlike Atlattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Ulus ilçesindeki Küre Dağları Milli Parkı'nda çıkan orman yangınında soğutma çalışmaları yapan 3 işçi, rüzgarla büyüyen alevler arasında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar dronla kaydedildi.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, Küre Dağları Milli Parkı'nda kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları yapan 3 orman işçisi, rüzgarla bir anda büyüyen alevler arasında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, dronla kaydedildi.

Geçen pazar günü Küre Dağları Milli Parkı'nda çıkan orman yangını, 3 helikopter ve kara ekiplerinin müdahalesiyle 6 saatte söndürüldü. Yangının ardından bölgede sarp kayalık arazide soğutma çalışmaları sürdürüldü. Dün akşam saatlerinde, Bartın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı işçiler, soğutma çalışması yaparken tehlike atlattı. Kayalık alanda çalışma yapan 3 işçi, rüzgarla bir anda büyüyen alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. İşçilerin panik anları ve kayalıklardan tırmanarak uzaklaşmaları, Orman İşletme Müdürlüğü'nün dron kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Çay tiryakilerine kötü haber: ÇAYKUR, üç ayda 3. kez zam yaptı

Tiryakilere kötü haber: Bir zam daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferrari'yi perte çıkartan ustadan yeni skandal! Bu kez aracın boyasını kaldırdı

Ferrari'yi perte çıkartan ustadan yeni skandal! Resmen akıllanmıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.