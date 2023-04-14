Küre Dağları'nda yabani hayvanlar fotokapanla görüntülendi

Bartın ve Kastamonu arasında bulunan Küre Dağları Milli Parkı'ndaki yabani hayvanlar fotokapanla kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Bartın Şubesince, Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip 37 bin hektarlık milli parkta, "Küre Dağları Milli Parkının Fauna Çeşitliliğinin Arşivlenmesi Projesi" kapsamında yaban hayatını korumak, görüntülemek ve kayıt altına almak için çeşitli noktalara 10 fotokapan yerleştirildi.

Fotokapanlarla Küre Dağları Milli Parkı'nda yaşayan ayı, karaca ve geyik gibi hayvanları görüntülendi.