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Küre Dağları Milli Parkı Sonbaharın Güzelliklerini Sunuyor

Küre Dağları Milli Parkı Sonbaharın Güzelliklerini Sunuyor
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Bartın ve Kastamonu sınırlarında yer alan Küre Dağları Milli Parkı, sonbahar renklerinin hakim olduğu muhteşem manzarasıyla doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Park, her hafta sonu yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

BARTIN ile Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı, sonbaharın güzelliklerini yansıtmaya başladı. Foto safari için yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen parkta, doğa tutkunları ormanda yürüyüş yapıp, anın keyfini çıkardı.

Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikası alarak, Avrupa'nın özel 13 noktasından 1'i seçilen Küre Dağları Milli Parkı'nda sonbahar renkleri hakim olmaya başladı. 37 bin 753 hektar alana sahip milli park, sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründü. Doğaseverlerden yoğun ilgi gören park, fotoğraf tutkunlarının da akınına uğruyor. Ziyaretçiler, Küre Dağları'nda yürüyüşe çıkarak doğanın keyfini çıkarıyor. Özellikle Zoni Yaylası, Karadere çayırları, Büyük ve Küçük Küre geçişleri, Kerpiçli ve Göksu köyleri, Drahna Vadisi, Armutlu çayırı ve Kemerli Mağarası'nda manzara hayran bırakıyor. Hafta sonu çok sayıda doğasever, foto safari için milli parka geliyor. Küre Dağları Milli Parkı'ndaki doğal güzellik, dron ile havadan da görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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