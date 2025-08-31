Bartın'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bartın'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Bartın'da Küre Dağları Milli Parkı sınırlarında çıkan orman yangını, 7 saat süren yoğun müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın sonrası bölgede devam eden soğutma çalışmaları ile birlikte, olayın detayları ve alınan önlemler hakkında değerlendirmeler yapılıyor. Yetkililer, yangının nedenleri üzerinde araştırmalar yürütüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bartın'da, Küre Dağları Milli Parkı sınırlarında çıkan orman yangını 7 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ayhan ACAR/ BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
