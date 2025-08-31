Küre Dağları Milli Parkı'nda Orman Yangını

Bartın'da Küre Dağları Milli Parkı'nda çıkan yangın, bir arılıkta başladığı değerlendiriliyor. 28 iş makinesi ve 150 personelle yangına müdahale ediliyor.

1) KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI'NDA ORMAN YANGINI (3)

'ARILIKTA ÇIKTIĞINI DEĞERLENDİRDİMİZ BİR YANGIN'

Bartın'da Küre Dağları Milli Parkı bölgesinde çıkan orman yangınıyla ilgili açıklama yapan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Ulus ilçemize Bağlı Aşağı Çerçi köyünde bir arılıkta çıktığını değerlendirdiğimiz bir yangın ormana sıçradı. Şu anda 28 iş makinesi araç ve yaklaşık 150 personelle yangına müdahale ediyoruz. Söndürme çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah büyümeden, imkanlarımızı her geçen dakika artırarak yangını söndüreceğiz. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

