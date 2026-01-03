Haberler

Küre Dağları Milli Parkı'ndan kar manzarası

Küre Dağları Milli Parkı'ndan kar manzarası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın ile Kastamonu sınırlarında yer alan Küre Dağları Milli Parkı'nda 6 gün süren kar yağışı sonrası etkileyici kar görüntüleri ortaya çıktı. Dron ile çekilen görüntüler, milli parkın doğal güzelliklerini sergiliyor.

BARTIN ile Kastamonu sınırlarında yer alan Küre Dağları Milli Parkı'nda, 6 gün yağan kar nedeniyle güzel görüntüler ortaya çıktı. Milli parktaki kar manzarası, dronla görüntülendi.

Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikası alarak, Avrupa'nın özel 13 noktasından 1'i seçilen Küre Dağları Milli Parkı'nda kar etkili oldu. Parkın Bartın'ın Ulus ilçesindeki bölümlerinde 1300 rakımlı alanlarında kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen parkta 6 gün devam eden kar yağışının ardından güneş yeniden kendini gösterdi. Kış mevsiminin tüm güzelliklerini barındıran milli parkta güzel kar manzarası oluştu. Milli parkın eteklerinde bulunan beyaz örtüyle kaplanan Drahna Vadisi'ndeki Ulukaya, Alıçlı, Çıraklar, Köklü, Çamdibi, Kozanlı, Aşağıdere, Yukarıdere köyleri ve dağlardaki kar manzarası dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Kolombiya lideri Petro'dan dünyaya çağrı: Venezuela füzelerle bombalanıyor

Venezuela cehennemi yaşıyor! İlk resmi açıklama komşusundan geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri
Çin'den dikkat çeken karar: Doğum kontrol ürünlerine vergi geldi

Tehlikeyi görünce, prezervatife yüklü zam getirdiler
New York'ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım

Dünyaca ünlü yerde, ezan sesini ilk kez duyunca hemen kayda aldı
New York'un Belediye Başkanı Mamdani'den ilk gün hamlesi: İsrail'e destek kararları iptal

Göreve gelir gelmez aldığı ilk karar, Netanyahu'yu delirtecek
İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri
Merih Demiral'ın gol attığı maçtan sonra ortalık karıştı

Merih'in gol attığı maçtan sonra ortalık karıştı
Düzce açıklarında bir gün sonra bu kez de 353 kiloluk orkinos yakalandı

İki gün üst üste aynı şehrimizde yakalandı